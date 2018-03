Schon vor 80 Jahren hatte man im März keine Lust auf Winter

Anzeige

Buchen.Winterliches Wetter zum kalendarischen Frühlingsanfang: Auch vor über 80 Jahren kam das vor, und die Menschen hatten damals ebenso wenig Lust darauf wie wir heute.

Ehrenbürger und Alt-Bürgermeister Josef Frank hat das dazu veranlasst, ein Gedicht der gebürtigen Buchenerin Susanne Levi hervorzuholen. Diese wurde am 21. Mai 1897 in Buchen als Tochter des jüdischen Mitbürgers Abraham Wolf geboren. Ihr Vater führte ein Ladengeschäft in der Marktstraße, das spätere Feinkostgeschäft Schäfer. Heute kann man in diesen Räumen Schuhe kaufen. Susanne Levi floh im Jahr 1939 mit ihrer Familie mit einem Schiff nach Rhodesien. Sie starb am 3. November 1985 in London. Dass Josef Frank in den Besitz einer Sammlung von Buchener Mundartgedichten, verfasst von Susanne Levi, gelangte, verdankt er einem Zufall. Sein Sohn Gunter arbeitete als Assistenzarzt mit einem Enkel von Susanne Levi in derselben Klinik. Dessen Vater, Albert Lester, wurde am 23. Oktober 1927 in Buchen geboren. Von ihm erhielt Josef Frank die Mundartgedichte seiner Mutter.