Schüler erfolgreich beim Brückenbauen

Nachdem die fertigen Brücken Anfang März nach Stuttgart geschickt wurden, um dort von einer fachkundigen Jury bewertet zu werden, hoffte die Technikgruppe auf ein erfolgreiches Abschneiden.

Insgesamt nahmen an dem Wettbewerb 2500 Schüler aus insgesamt 160 Schulen in Baden-Württemberg teil. Die Freude der Teams der Abt-Bessel-Realschule, des betreuenden Lehrers Erg und von Schulleiterin Schwarz war sehr groß, als man erfuhr, dass die ABR-Teams zu den 1200 Schülern gehören, die zur Preisverleihung in den „Europa-Park“ eingeladen wurden.

Mit Spannung reisten die Schüler am vergangenen Mittwoch nun in den „Europa-Park“ und hofften auf einen der vorderen Plätze. Bei der großen Anzahl an Brückenmodellen (insgesamt 977) wurden nur die ersten 15 Plätze durch die Ingenieurkammer bekannt gegeben. Für die Schüler war allein die Teilnahme an der Preisverleihung und die Vorlesung eines renommierten Brückenbauingenieurs sowie der anschließende Besuch des Parks ein tolles, motivierendes und gewinnbringendes Erlebnis.

