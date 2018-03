Schüler holten zehn Landespreise

Anzeige

Mit zehn Landespreisen hat die JMK-Musikschule Buchen in diesem Jahr erfolgreich bei „Jugend musiziert“ sowie beim Deutschen Akkordeonmusikpreis teilgenommen.

Buchen. Beim Landeswettbewerb des Deutschen Akkordeonmusikpreises in Schramberg reüssierten gleich sechs Schüler der JMK-Musikschule Buchen aus der Klasse von Nelli Wirch.

In acht Kategorien angetreten, sammelten sie fünf erste Preise mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Bruchsal sowie drei zweite Preise. Spitzenergebnisse mit dem Prädikat „hervorragend“ erzielten dabei Vivien Eichhorn (Altersgruppe II, Akkordeon solo Melodiebass) sowie in der Duowertung der AG V Alisa Winterholler (Akkordeon) und Vincent Fichtler (Saxophon, Klasse Alberto Menéndez). Weitere erste Preise mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ gingen an Vivien Eichhorn (AG II, Akkordeon Standardbass), Vincent Fichtler (AG IV, Akkordeon) und Alisa Winterholler (AG V, Akkordeon Melodiebass).