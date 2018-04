Schützen schafften Aufstieg

Anzeige

Hainstadt. Die Schützen des SV Hainstadt haben den Aufstieg von der Kreisoberliga in die Landesliga Ost geschafft. Mit an dem Erfolg beteiligt waren die Schützen Lukas Assimus, Markus Puffer, Andreas Stössel, Patrick Scheuermann, Alexander Bauer und Jürgen Erhardt. Einen großen Anteil an dem stolzen Erfolg hatte Jugendleiter Thomas Puffer. Das Bild zeigt die erfolgreichen Schützen des SV Hainstadt zusammen mit dem Vorsitzenden Siegfried Richter (2. von links) und dem Jugendleiter Thomas Puffer (rechts). k.n. Bild: Narloch