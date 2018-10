Schule will „fördern und fordern“

Buchen.Eine vielseitige und facettenreiche Schule konnte der Schulleiter der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB), Oberstudiendirektor Konrad Trabold, beim Pflegschaftsabend den Eltern und Ausbildern präsentieren. Die neun Schularten der ZGB besuchen dieses Jahr insgesamt 1031 Schüler, wovon rund 350 eine Vollzeitschule besuchen. Im Berufsschulzweig werden insgesamt sechs Berufsfelder angeboten.

Bei seinem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate präsentierte Trabold das Bild einer insgesamt sehr erfolgreichen Schule, die dem Motto „fördern und fordern“ gerecht wird. Bei der vergangenen Abiturprüfung konnte allen Schülern die Allgemeine Hochschulreife überreicht werden. Ähnlich erfolgreich verliefen auch die Abschlussprüfungen der Berufsschule. Von circa 200 Absolventen hatte nur einer nicht die schulische Abschlussprüfung bestanden. Beide Ergebnisse sind im landesweiten Vergleich spitze. Dass die ZGB ihre Lernenden auch fordert, zeigt sich an den vielen Top-Leistungen der Schüler. Zahlreiche Kammersieger kamen von der Schule, Kilian Leutner, einer der letztjährigen Abiturienten, gewann den ersten Platz beim Wettbewerb „Jugend forscht“. Auch die hervorragenden Ergebnisse vieler Technikerarbeiten oder der Präsentationen beim diesjährigen Projekt „Metall und Elektro“ zeugen davon, dass die Schule ihren Teil dazu beiträgt, die Potentiale der Schüler zur Geltung zu bringen.

Viele Veranstaltungen

Für viele Schüler waren gewiss die Dutzenden außerunterrichtlichen Veranstaltungen, wie Studienfahrten zu europäischen Kulturstätten, Besuche von Messen, Firmen oder Hochschulen sehr aufschlussreich.

Den eigenen Horizont erweitern ist auch das Ziel von Schüleraustauschen. Letztes Jahr waren Schüler der Partnerschulen aus St. Etienne und aus Szombathely für mehrere Wochen an der ZGB.

Auch in diesem Schuljahr stehen wieder einige Projekte auf der Agenda: die Fachgruppenarbeit von Lehrerteams soll vertieft werden; im Rahmen der O.i.B.-Werkstatt-Tage (Orientierung in Berufsfeldern) können Schüler allgemeinbildender Schulen in verschiedene Handwerksberufe „hineinschnuppern“; ein flächendeckendes WLAN-Netz soll installiert werden und die mehrjährigen Umbaumaßnahmen zur Erfüllung der Brandschutzerfordernisse sollen abgeschlossen werden.

In den anschließenden Klassen- und Abteilungspflegschaften informierten die Klassen- und Fachlehrer über schulische und berufsspezifische Belange und wählten die jeweiligen Eltern- und Ausbildervertreter. Diese trafen sich abschließend zu ihrer konstituierenden Sitzung. Zur Elternbeiratsvorsitzenden wurde erneut Daniela Kehl gewählt, ihre Stellvertreterin ist Ursula Wild. Si

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.10.2018