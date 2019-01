Schulung für Weltgebetstag

Hainstadt.Eine Schulung zur Vorbereitung des ökumenischen Weltgebetstags der Frauen findet am Samstag, 26. Januar, von 14 bis 17.30 Uhr in der Pfarrscheune statt. Die Gottesdienstordnung wurde von Frauen aus Slowenien erstellt. An diesem Nachmittag gibt es neben einer ausführlichen Landesinformation mit Bildern auch Informationen und Ideen, wie der Gottesdienst am Freitag, 1. März, in den einzelnen Gemeinden lebendig gestaltet werden kann. Zur Schulung sind alle willkommen, die sich in ihren Gemeinden für den Weltgebetstag engagieren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nachfragen an die Referentin für Frauenpastoral, Regina Köhler, Telefon 06281/522925, E-Mail: regina.koehler@esa-dioezesanstelle.de.

