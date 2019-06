Schweinberger Helfer im Dauereinsatz

Schweinberg.In weniger als vier Wochen trifft sie auf dem Schweinberger Sportareal ein, die Elf des Bundesligisten Borussia Dortmund BVB 09: Das im Zuge der Aral-Aktion „Punkte dir den BVB“ gewonnene Freundschaftsspiel des FC Schweinberg gegen die Borussen findet nach langer Planungsphase am 12. Juli statt.

Um es zu einem ansprechenden Ereignis werden zu lassen, ist strammes Organisieren nötig, was die „FCS-Familie“ derzeit in absoluter Bestform bewerkstelligt. So trafen sich auch am Samstagmorgen zahlreiche Helfer am Sportplatz, wo unter anderem die Bühneneinheiten auf dem asphaltierten Vorplatz aus einzelnen Paletten (Bild) aufgebaut wurden.

Auch die Pflege des Sportfelds stand im Vordergrund. Am „großen Tag“ muss schließlich alles glatt laufen. Vorsitzender Jörg Schwab zeigte sich sehr erfreut über die rege Aktivität der Helfer: „Gemeinsam sind wir stark – hier sitzt jeder Handgriff, und alle bringen sich entsprechend ihrer persönlichen oder beruflichen Fähigkeiten mit vollem Engagement ein“, ließ er wissen.

Die offizielle Einweisungsveranstaltung für alle eingeteilten Helfer findet am Mittwoch, 3. Juli, um 19 Uhr am Sportheim statt. ad

