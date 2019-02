Schwere Arbeit bestimmte sein Leben

Buchen.„Dass mir trotz meines schweren Arbeitslebens die Freude meines 90. Geburtstags zuteil wird, habe ich einzig dem Herrgott zu verdanken“, sagt Herbert Schiller, der seit 2006 in Buchen wohnt und heute sein Wiegenfest feiert.

Geboren wurde er am 19. Februar 1929 im ukrainischen Dorf Lusinowka, wo er als zweitältestes Kind und ältester Sohn einer neunköpfigen Familie bis 1936 lebte. „In diesem Jahr erhielten wir eine zehntätige Frist, um unsere Heimat zu verlassen. Wir durften das zum Leben Wichtigste mitnehmen und wurden nach Kasachstan verschleppt“, erinnert er sich. In Kasachstan besuchte Herbert Schiller vier Jahre lang die Schule, ehe zum 13. Lebensjahr sein Berufsleben begann: Bereits als Jugendlicher musste er in der Kolchose schwere Arbeit verrichten – meist im Bereich Viehzucht und Feldarbeit. Im Januar 1942 wurde sein Vater Reinhold in ein Arbeitslager gebracht und kam zehn Jahre später nach Kirgistan, wo er ein Haus für die Familie baute. Ebenfalls 1952 heiratete Herbert Schiller seine im letzten Jahr verstorbene Frau Edith, die ihm insgesamt acht Kinder schenkte, von denen noch sechs leben: „Martha, Melita, Adina, Arwith, Lydia und Olga bedeuten mir sehr viel“, sagt der Jubilar, dem es sehr wichtig war, seinen Kindern deutsche Namen zu geben. Die Familie zog schließlich 1957 in die Stadt Taldikurgan und im Jahr darauf in die kirgisische Stadt Tokmak.

Im Juni 1989 erfolgte die Ausreise nach Deutschland. Nach der zweiwöchigen, im Durchgangslager verbrachten Anmeldephase, fanden Herbert Schiller und seine Frau eine neue Heimat im rheinischen Andernach: „Wir zogen dorthin, weil meine Schwester Trauta bereits dort lebte“, erklärt Schiller, der gerade im landschaftlich reizvollen Andernach sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs war. „Früher besaß ich auch ein Motorrad, das ich gerne gefahren bin“, fügt er hinzu. Nach Buchen, wo er bei seiner Familie lebt und sich wohl fühlt, kam Herbert Schiller im August 2006. Große Freude hat er an seinen 19 Enkelkindern und zehn Urenkelchen, die in Buchen, Andernach und Kanada zuhause sind.

Zum 90. Geburtstag gratulieren auch die Fränkischen Nachrichten mit besten Glück- und Segenswünschen. ad

