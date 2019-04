Schwimmausbildung im Vordergrund

Hettingen.Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Arno Theobald begrüßte mit Freude die zahlreichen Besucher bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Schützenhaus in Hettingen. Mitglieder, Gönner des Vereins, Stadtrat, der stellvertretende Ortsvorsteher und Vertreter der örtlichen Vereine zeigten ihre Verbundenheit mit der Ortsgruppe.

Nach dem Schriftführerbericht von Jürgen Theobald präsentierte der technische Leiter Otto Kern die Zahlen für 2018. Insgesamt seien 38 Frühschwimmerabzeichen – sogenannte „Seepferdchen“ – und 37 Jugend- und Rettungsschwimmabzeichen erzielt worden. Dazu kämen die beiden Nichtwimmerkurse und 756 geleistete Stunden in der Schwimmausbildung im Hallenbad Buchen. Als Aufsicht und Rettungswachdienst sowie Vertretung des Schwimmmeisters im Waldschwimmbad Buchen seien 125 Stunden geleistet worden. Für die Schwimmausbildung in Kooperation mit der Schule und dem Verein in der Kleinschwimmhalle Schloßau wurden 78 Stunden absolviert.

Der Jugendleiter Thomas Schuster berichtete ausführlich über die Schwimmausbildung und das seit 1995 alljährlich durchgeführte Jugendzeltlager auf dem Ausbildungsgelände der Ortsgruppe in Winzenhofen an der Jagst. Die Vorbereitungen für 2019 laufen bereits.

Der Vorsitzende Arno Theobald berichtete von der Wandertour im Zillertal. Den Ursprung habe diese im Jahr 1995 mit Schlauchboot- und Raftingtouren in Oberbayern und Übernachtung im Zelt. Nach „ein paar wilden Jahren“, so Theobald, würden seit 2002 Wandertouren mit Übernachtung meist in Österreich angeboten. Auch die Beach-Party, seit 1996 veranstaltet und seit 1997 jährlich an der Morrequellen-Anlage durchgeführt, wurde dieses Jahr bei herrlichem Sommerwetter mit der Bewirtung des „Tags der offenen Gartentür“ verbunden.

Neue Hürden

Auf dem Ausbildungsgelände der Ortsgruppe in Winzenhofen würden jedes Jahr die Hochwasserspuren beseitigt, Reparaturen sowie Aufbau-, Abbau-, und Mäharbeiten durchgeführt. Noch vor dem Sommer stünde die Erneuerung der Rohrleitungen im sanitären Bereich an. Auch Hürden wie die Datenschutzverordnung, Jugendarbeit nur noch mit Führungszeugnis, Gefährdungsbeurteilung, Gefahrstoffverzeichnis und Betriebsanweisungen seien zu meistern.

Ulrike Schifferdecker stellte in ihrem Kassenbericht die finanzielle Lage des Vereins vor. Die Ortsgruppe könne erfreuliche 297 Mitglieder verbuchen. Theobald und sein Stellvertreter Bernhard Link ehrten im Rahmen der Versammlung folgende Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft in der Ortsgruppe: Yvonne Grimm, Regine Mackert, Felix Schäfer, Nico Schäfer (zehn Jahre), Andre Altmann, Gerald Grimm, Miriam Grimm, Simon Grimm, Waltraud Grimm, Rainer Mackert, Dominik Reichert (25 Jahre), Timo Bauer, Ralph Henn, Otto Kern, Felizitas Mai, Guy Sutter (40 Jahre) und Gerhard Raab (50 Jahre).

Der technische Leiter Otto Kern verteilte das Jugendschwimmabzeichen in Bronze an Nick Egenberger, Maria Frank, in Silber und Gold an Charlene Sebert und Fabienne Sebert.

Für die Aktion „Rettet die Bäder“ sammelte der Vorsitzende Theobald bisher circa 460 Unterschriften. Der stellvertretende Ortsvorsteher Rainer Mackert und Vereinsvertreter Robin Schmelcher (FG „Hettemer Fregger“) dankten für die gute Zusammenarbeit. Norbert Streckert, stellvertretender DLRG-Bezirksleiter Frankenland, betonte noch einmal die Wichtigkeit der Schwimmausbildung. Er appellierte an die Versammlung, sich durch ihre Unterschrift für den Erhalt der Schwimmbäder einzusetzen, und an die Jugendlichen, sich in der DLRG zu engagieren.

Auch die Anschaffung eines einachsigen Kofferanhängers, der für die Zeltlager benötigt wird, steht bei der Ortsgruppe noch in den nächsten Wochen an.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 09.04.2019