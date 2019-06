Schwimmen ins Konzept eingebunden

Götzingen.An der Nachbarschaftsschule Götzingen (NGS) haben der Sport und vor allem das Schwimmen einen hohen Stellenwert. Die NGS wurde bereits im Jahre 2003, als das Kultusministerium Baden-Württemberg die Aktion startete, erstmals als Grundschule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt zertifiziert.

Chancen verbessern

Ziel dieser Initiative ist es, den Schülern durch mehr Bewegung eine Chancenverbesserung auf vielfältigen Schul- und Alltagsgebieten zu ermöglichen.

Im Mai erhielt die NGS bereits zum fünften Mal das Zertifikat. Ziele der Schulleitung sind neben dem regelmäßigen Sportunterricht daher auch Aktivitäten über die Sportstunden hinaus, was unter anderem in der alljährlichen Beteiligung der NGS an der Aktion „Deutsches Sportabzeichen“ des Deutschen Olympischen Sportbundes sowie der regelmäßigen Teilnahme an den entsprechenden Schulwettbewerben des Badischen Sportbundes (BSB) zum Ausdruck kommt.

Dabei steht Schwimmen als wichtiger Baustein im Sportkonzept der NGS ganz besonders im Fokus. Es ist das große Ziel der Schule, möglichst alle Schüler während ihrer Grundschulzeit ans Schwimmen heranzuführen. Dafür wird auch die Unterstützung der Eltern benötigt, denn das gesteckte Ziel und vor allem der Schwimmunterricht bei den jüngeren Jahrgängen stellen eine große Herausforderung dar.

82 Prozent auf Anhieb erfolgreich

Die NGS verzeichnet bereits wichtige Erfolge: In enger Kooperation mit der DLRG erreichten kürzlich 82 Prozent der Dritt- und Viertklässler auf Anhieb das Jugend-Schwimm-Abzeichen in Bronze. jm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019