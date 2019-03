Schwimmer mit Urkunden ausgezeichnet

Buchen.Insgesamt 58 Kinder und Jugendlichen von der Seckachtal- und der Schefflenztalschule sowie vom Ganztagsgymnasium Osterburken (GTO) haben sich am Montagvormittag im Buchener Hallenbad im Schwimmen gemessen. In Rahmen des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ ermittelten die Schülerinnen und Schüler die Team-Kreismeister in unterschiedlichen Altersklassen und Schwimmstilen.

Als gegen Mittag alle Teilnehmer schöpft, aber zufrieden im Vorraum des Hallenbads versammelt waren, lobte Oliver Scheicher, Kreisbeauftragter „Schwimmen“ für „Jugend trainiert für Olympia“, die Einsatzbereitschaft der Kinder und Jugendlichen. Seit 8 Uhr am Morgen waren sie in verschiedenen Team-Disziplinen um die Wette geschwommen. So ermittelten sie die schnellsten Staffeln in den Schwimmstilen Brust, Kraul und Rücken, getrennt in Jungen- und Mädchen- sowie in gemischten Mannschaften. Bei der Koordinationsstaffel mussten die Schwimmer verschiedene Schwimmstile miteinander kombinieren, zum Beispiel Brustarmzug und Kraulbeinschlag.

Viele Bahnen zurückgelegt

Beim sogenannten „Dauerschwimmen“ galt es, in einer festgelegten Zeit möglichst viele Bahnen schwimmend zurückzulegen. Wer von den Mannschaften sich für den Entscheid auf Regierungsbezirk qualifiziert hat, ist noch nicht bekannt. Dies hängt von den erschwommen Zeiten bei andern Kreisentscheiden innerhalb des Regierungsbezirks ab. Über das Regierungsbezirks- und Landesfinale führt der Weg für die jeweiligen Sieger bis zum Bundesfinale nach Berlin. Den bisher größten Erfolg im Landkreis erreichte vor einigen Jahren eine Staffel der Schefflenztalschule mit der Teilnahme am Landesfinale.

Folgende Mannschaften erhielten von Oliver Scheicher Urkunden: Grundschulmannschaft Jungen der Seckachtalschule (1. Platz), Grundschulmannschaft Mädchen der Seckachtalschule (1. Platz), Ganztagsgymnasium Osterburken, Mädchen der Klasse 6a des Gymnasiums (1. Platz), Schefflenztalschule, Jungen Klasse 5 bis 7 der Werkrealschule (Platz 1), Schefflenztalschule, Grundschule, Mix-Staffel (1. Platz) und Seckachtalschule, Grundschule, Mix-Staffel (2. Platz). mb

