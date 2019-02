Schwungvolle Tänze dominierten den Abend

Die „närrischen Bauarbeiter“ der „Faschenachts-Baustelle“ im Dorfgemeinschaftshaus stellten mit einem bunten Programm eine großartige Prunksitzung der FG „Götzianer“ auf die Beine.

Hettigenbeuern. Die „närrischen Bauarbeiter“ der „Faschenachts-Baustelle“ im Dorfgemeinschaftshaus stellten mit einem bunten Programm eine großartige Prunksitzung der FG „Götzianer“ auf die Beine. Fantastische Tänze prägten den gelungenen Fastnachtsabend am vergangenen Wochenende im Morretal. Witzige Beiträge und flotte Tanzshows begeisterten die Zuschauer.

Im dekorierten Dorfgemeinschaftshaus begrüßte Elferratspräsident Steffen Farrenkopf mit einem dreifachen „Götzianer Helau“ insbesondere den Beigeordneten Benjamin Laber, Ortsvorsteher Günther Müller und Bürgermeister Dr. Norbert Rippberger aus Mudau sowie eine muntere Narrenschar mit beachtlichen 14 Gastabordnungen aus Weilbach, Seckach, Walldürn, Mudau, Zimmern, Hainstadt, Waldstetten, Altheim, Schweinberg, Hettingen, Osterburken, Buchen, Höpfingen und Schneeberg. Für den musikalischen Schwung der Veranstaltung sorgte Alleinunterhalter Werner Schifferdecker. Elferratspräsident Farrenkopf führte wie gewohnt humorvoll durch das abwechslungsreiche Programm.

„Minis“ zum Auftakt

Den schwungvollen Start der Narrenschau machten die „Minis“ der „Götzianer“. Das flotte Tänzchen „Nachts im Zoo“ entführte temperamentvoll in die Welt der Tiere und zog das Publikum schnell in seinen Bann. Trainiert wird der quirlige, einheimische Narrennachwuchs von Pia und Johanna Berberich und Chiara-Sofie Heinrichs. Es folgte mit den Tänzerinnen der Prinzengarde aus Waldstetten die nächste Augenweide, die feschen Damen begeisterten mit ihrem schmissigen Gardetanz.

Als zwei Herren von der Stiftung Warentest, sogenannte Rollentester, machten sich Andreas Poser und Andreas Leiblein, beide als Karl, an den Test von Klopapier und erheiterten dabei das Publikum. „Wir sind der Karl und teste die Rolle“, verkündeten sie. Mit ihren Tests anhand von „Stempele, Rolle und Uffrolle“ unterhielten sie prächtig die Zuschauer. Tanzmariechen Tessa Ross aus Limbach bezauberte das Publikum mit ihren akrobatischen Künsten, bevor sich die Schautanzgruppe aus Hainstadt – verkleidet als adrette, glitzernde Hexen – mit ihrem turbulenten Tanz „Scheiterhaufen“ in Szene setzte.

Flugreise mit dem Landrat

Es folgte die närrische Flugreise mit einer renommierten Crew. Kapitän Landrat Dr. Achim Brötel und Co-Pilot Peter Fieger sorgten mit den zwei Flugbegleiterinnen mit Traummaßen (Rita Müller und Gerda Schmitt) für einen guten Flug. Es gab besondere Flugregeln für diesen Flug mitten hinein in die Fastnachtszeit. Die Erkennungsmelodie der Airline lautete: „Heute feiern wir zusammen Faschenacht.“

Römisches Flair brachte die gemischte Garde aus Höpfingen mit ihrem Schautanz ins Dorfgemeinschaftshaus bevor Tanzmariechen Silja-Maria Fieger das Publikum mit ihrem temperamentvollen Tanz beeindruckte.

Von ihren Problemen mit dem Gewicht berichtete Tamara Belz aus Osterburken alias Frau Vogel, kam aber zu dem Schluss, dass zu Frauen ebenso wie zu einem guten Frühstück ein bisschen Speck dazugehört.

„Fußball ist unser Leben“: Dieses Motto setzte das Show-Ensemble der SpVgg Hainstadt mit viel Leidenschaft in einen stimmungsvollen Auftritt um. Bei ihrem Tanz zeigten sie, dass bei den „Kreisligalegenden“ nicht nur das runde Leder im Mittelpunkt steht.

Warnung für die Politiker

Die „Freggergarde“ aus Hettingen sorgte mit ihrem zackigen Tanz für die nächste Augenweide. Dann kam „Hallenkontrolleur“ Wolfgang König aus Höpfingen, um die Halle und Baustelle nach dem Beginn der Sanierung abzunehmen. Er hatte eine Sicherheitswarnung für Politiker parat und wies in seinen amüsanten Hinweisen auf erhöhte Gefahren hin. Präsident Steffen Farrenkopf bestand den Sicherheitstest mit Mängeln und Ortsvorsteher Günther Müller erklärte gemeinsam mit dem Kontrolleur die Fluchtwege.

Grüne Ungeheuer wirbelten beim begeisternden Schautanz der Tanzgruppe aus Weilbach über die Bühne. Ebenso schwungvoll war der Tanz „Alice im Wunderland“, mit dem sich die Tanzgruppe aus Götzingen präsentierte.

Buchens neuer Beigeordneter Benjamin Laber und Ortsvorsteher Müller bekamen dann einen Jahresorden und machten in kurzen Reimen ihre närrische Aufwartung. Müller hielt einen närrischen Jahresrückblick und beleuchtete die Ereignisse des vergangenen Jahres. Er informierte über den plötzlich vorhandenen Buswendeplatz, die ständig umgefahrenen Poller am Rank, den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses und die dieses Jahr bevorstehenden Ortschaftsratswahlen.

Der Finanzdezernent und neugewählte Buchener Beigeordnete Laber stellte sich vor, berichtete von seinen Eindrücken des ersten Besuchs im Tal der Liebe und bot ein gutes Miteinander an. Zum tänzerischen Jahrmarktbesuch lud die Schautanzgruppe aus Seckach ein. Die Seniorengarde aus Hainstadt brillierte mit ihrem Gardetanz.

Auf die lustige Suche nach einem Mann begab sich dann Claudia Schweizer aus Weilbach. Als Vollblutweib Magda Möchtegern lieferte sie urkomische Erlebnisse bei der Männersuche. Das Bauernballett Osterburken tanzte als Mädchen der Landwirtschaftlichen Hochschule über die Bühne.

„Mallorca“-Hits der „Borkemer“

Die sehens- und hörenswerte Schlagerrevue der „kleinen Stars“ heizte dann mächtig Stimmung ein. Die vier „Borkemer“ Schlagersänger machten mit ihren „Mallorca-Hits“ Stimmung. Hoher Besuch kam dann ins Morretal: Als Gesandter aus Rom richtete Arno Kirchgeßner Grüße an die Narrenschar. Damit die Fastnachter nicht nur „Latein“ verstanden, wurde der Vortrag von seiner Dolmetscherin Angelina Sutter ins Hochdeutsch übersetzt.

Die „Maxis“ aus „Heddebör“ folgten als nächster Programmpunkt. Die einheimische, gemischte Tanzgruppe – die Mädchen wurden von drei Jungs verstärkt – zeigte mit der schmissigen Darbietung „Der Berg ruft“, wie viel Spaß eine Apres-Ski-Party und Tanzen bereiten kann. Die Jugendlichen werden von Christian Berberich, Jana Graner und Laura Meixner trainiert.

Als Höhepunkt setzte die Männertanzgruppe mit „Im Dutzend williger“ unter dem Motto „Schneeflöckchen-Eisröckchen“ einen tollen Schlusspunkt unter das begeisternde Programm. Die strahlenden Eisköniginnen begeisterten alle und verstanden es, graziöse männliche Tanzkunst mit wunderschönen Kostümen und stimmungsvoller Musik zu verbinden. Sogar ein großer und ein kleiner Eisbär (Teresa Peterhänsel) waren beim Tanz dabei. Trainiert werden die Männer von Daniela Kuhn-Breunig und Carmen Sennert-Müller.

Es soll, so wurde verkündet, die letzte Kampagne der Männertanzgruppe sein, denn diese wollen quasi in den tänzerischen Ruhestand treten. Es war der elfte Tanz der Gruppe in zwölf Jahren. Elferratspräsident Farrenkopf überreichte dafür eine Urkunde an die Tänzer.

