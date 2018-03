Sebastian Reich und der „Glückskeks“

Anzeige

Buchen.Sebastian Reich kommt mit seiner Amanda und dem neuen Programm „Glückskeks“ am Samstag, 10. März, um 20 Uhr in die Stadthalle Buchen. Ist ein eingeschweißter Keks aus leeren Kalorien, gefüllt mit einem Zettel samt sinnlosem Spruch echt der Weg, über den das Glück mit uns kommunizieren möchte? Und wenn ja, wäre das gut oder schlecht? Und überhaupt, was ist das, Glück? Braucht man das? Wo gibt es das? Wie kommt man da ran? Und bleibt das dann? Und wenn nicht? Haben das dann andere? Oder, ist Glück gar der Sinn des Lebens? Fragen über Fragen, auf die Amanda dringend eine Antwort sucht. Neben Amanda wird es auch zwei neue Figuren auf der Bühne geben. Eintrittskarren für die Show am 10. März gibt es in den Kundenforen der FN.