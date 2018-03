Sechsmal auf den ersten Platz getanzt

Anzeige

Auf eine sensationelle Siegesserie in Pforzheim blicken die Buchener Streetdancer voller Zufriedenheit. Sie kamen, tanzten und holten sich sechsmal Platz eins.

Buchen. Die Süddeutschen Meisterschaften (SDM) im Streetdance im Rahmen der UDO (United Dance Organisation) am vergangenen Wochenende im Congress-Centrum Pforzheim hinterließen bei den 34 Streetdancern aus dem Integrationsprojekt (IPHB) im TSV 1863 Buchen ganz sicher einen bleibenden und prägenden Eindruck: Sechsmal wurden sie entweder als siegreiches Team oder in den Kategorien Solo, Duo oder Quad (= eine Gruppe aus vier Tänzern) auf das begehrte Siegertreppchen gerufen. Ergriffen von der Siegesfreude und unter dem Eindruck der applaudierenden Jury und der weit über tausend Zuschauer flossen vor allem bei den Sieben- bis Zwölfjährigen Youngsters des IPHB, die Gruppe „X-Ception“, die Freudentränen. Insgesamt nahmen 106 Teams aus dem gesamten süddeutschen Bereich, einschließlich Saarland und dem südlichen Teil von Rheinland-Pfalz und Hessen, am Wettbewerb teil.

Die Streetdance-Meisterschaften der UDO sind in verschiedene Kategorien unterteilt: in Teams, Solo, Duo und Quad. Jede Kategorie ist wiederum in Altersklassen und in drei Leistungsstufen (Beginners/Intermediate/Advanced) eingeteilt. Quad gibt es nur in Altersstufen. Buchen war wieder mit drei Teams vertreten: „next level“ (U 18/Advanced), „Zzyzx“ (U 18/Intermediate) und „X-Ception“ (U 12/Beginners). Während die Tänzer von „next level“ und „Zzyzx“ durch ihre Wettbewerbserfahrungen mit Zuversicht und freudiger Gespanntheit die SDM angingen, waren die noch nicht wettkampferprobten Kids von „X-Ception“ ziemlich aufgeregt, aber neugierig und ehrgeizig.