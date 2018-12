„Sedona“ und „Glöckner von Notre Dame“ statt Adventslieder

Hainstadt.Und schließlich endete das Konzert doch noch weihnachtlich: Mit der Zugabe „Happy Christmas“ von John Lennon entließen die Musiker des Musikvereins Hainstadt ihr Publikum in die Nacht. Hinter ihnen lag ein gut dreistündiges Konzert in der Mehrzweckhalle, das zwar am dritten Adventwochenende stattfand, aber musikalisch mit Advent oder Weihnachten nichts zu tun hatte.

Die rund 40 Musiker der Seniorenkapelle und die rund 20 Jugendlichen der Nachwuchsformation „Young Stars“ boten unter ihrem Dirigenten Thomas Münch und der Vize-Dirigentin Diana Schwarz-Berberich konzertante Blasmusik mit modernen und traditionellen Werken. Durch das Programm führte als Moderatorin Mareike Scheuermann kenntnisreich und humorvoll.

„Wir-Gefühl“ für die Heimat

Barbara Geppert vom Vorstandsteam des Vereins ging in ihrer Begrüßung auf den Titel des Konzertabends ein. „Sympatria“ bedeute „gemeinsam“ und „Heimat“. Dementsprechend wolle der Musikverein durch gemeinsames Musizieren ein „Wir-Gefühl“ erzeugen und damit zur Heimat beitragen. Den Anfang machten die jugendlichen Musiker. Die „Young Stars“ spielten die Pop-Ballade „See you again“, Glanzlichter aus der Filmmusik von „Mary Poppins“ und schließlich eine Mischung bekannter Melodien aus dem Abba-Musical „Mamma Mia“.

Voller und mächtiger Blasmusikklang erfüllte die Halle, als die Seniorenkapelle mit ihrem Spiel loslegten. Die Musiker starteten mit traditionellen Stücken. Es erklangen „Graf Zeppelin“ nach einem Arrangement von Siegfried Rundel, „Liebesflammen“ von Jaroslav Zeman und „Im weißen Rössl“, eine Melodienfolge aus dem gleichnamigen Musical, von Stefan Schwalgin.

Ausflug in den Schwarzwald

Die folgende Komposition „Dramatic Tales“ von Markus Götz widmete sich der Entstehungsgeschichte des Wallfahrtsorts Todtmoos im Schwarzwald. Der Sage nach ist dieser in einem Waldsumpf mit giftigen Dämpfen entstanden. Auch das Werk „Sedona“ von Steven Reineke, welches der gleichnamigen US-Kleinstadt mit ihren roten Felsen im Bundesstaat Arizona gewidmet ist, präsentierten die Hainstadter Musiker überzeugend.

Eine Stunde Zeit

Nach der Pause folgte der Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger, einem jungen Komponisten aus dem österreichischen Linz. Mit „Der Glöckner von Notre Dame“, arrangiert von Hans van der Heide, nahm sich der Klangkörper Themen des bekannten Musicals vor. Beim folgenden „Arethusa“, einer Fantasie von Johan Nijs, handelte es sich um ein Werk, das, wie Mareike Scheuermann erklärte, bei Wettbewerben als „Stundenchor“ verwendet werde. Kapellen hätten eine Stunde Zeit, dieses Werk einzustudieren.

Mit weltbekannten Melodien von „Udo Jürgens live“, arrangiert von Kurt Gäble, und dem nicht minder bekanntem „Heal the world“ von Michael Jackson schloss der offizielle Teil des Konzerts. Mit ihrem heftigen Applaus verdienten sich die Zuhörer jedoch zwei Zugaben.

Konzert etwas Besonderes

Bürgermeister Roland Burger gratulierte dem Verein und Orchester zu dem tollen Konzert. Da es nur alle zwei Jahre stattfinde, sei es etwas Besonderes. Der Bürgermeister betonte den verbindenden Charakter der Musik und berief sich auf ein Zitat von Bundespräsident Frank Walter Steinmeier: „Harmonie ist eine Quelle des Glücks!“ Burger wünschte, dass die Musikern ähnlich empfinden mögen, und würdigte auch den jahrelangen Einsatz des Dirigenten Thomas Münch und der langjährigen Vereinsmitglieder.

Im Rahmen des Konzerts ehrten der Vorsitzende Georg Link und sein Vorstandsteam sowie der Präsident des Blasmusverbands Tauber-Odenwald-Bauland, Herbert Münkel, verdiente Musiker. Zunächst erhielten drei Jungmusiker ihre Leistungsabzeichen: Mona Link und Leonie Mackert (beide Klarinette) in Bronze und Marco Soyez (Trompete) in Silber.

Seit vielen Jahren dabei

Reinhard Wähler ist seit zehn Jahren, Alexander Hofmann, Ferdinand Rudolph und Hagen Schöpf sind seit 15 Jahren Musiker. Seit 25 Jahren spielt Christian Speidel in Blasmusikkapellen, zunächst in Röttingen, seit dem Jahr 2009 in Hainstadt. Eine besondere Freude war es Herbert Münkel, den Dirigenten Thomas Münch für 25 Jahre Dirigententätigkeit ehren zu dürfen. Er erhielt die Silberne Verdienstnadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände.

Und auch das Wirken des Vorsitzenden Link wurde gewürdigt. Barbara Geppert und Tabea Ackermann vom Vorstand lobten ihn als „tatkräftigen, kreativen Menschen mit offenem Ohr“ und als „Frontmann“, der sich seit 30 Jahren in der Vorstandschaft des Vereines einsetze. So war er von 1987 bis 2009 stellvertretender Vorsitzender, seit dem Jahr 2009 ist er Vorsitzender des Musikvereins Hainstadt. mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.12.2018