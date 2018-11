Sehr attraktives Teilnehmerfeld

Buchen.Das erste Monatsblitzturnier in der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium war mit 16 Teilnehmern qualitativ und quantitativ sehr attraktiv besetzt, denn viele Vereinsspieler des SC BG Buchen waren am Start. Erneut setzte sich der frischgebackene U16-Odenwaldmeister Mika Trunk mit sieben Punkten verlustpunktfrei sehr verdient durch. Auf Platz zwei landete mit sechs Zählern der sehr überzeugend auftretende Florian Hefner vor den mit 5,5 Zählern punktgleichen Kai Elancev und U14-Odenwaldmeister Lars Rögner. Es folgten Anna Gart, Aaron und Adrian Amann mit sehr guten vier Zählern und Lukas Fuhrmann (alle BGB), der das Feld der Spieler mit 3,5 Zählern anführte und sich in letzter Zeit sehr stark verbessert zeigte, was auch sein achter Rang bei den Odenwaldmeisterschaften unterstrich. eb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.11.2018