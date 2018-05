Seit 15 Jahren dem Bewahren der Heimat verpflichtet

Anzeige

Ein Dankeschön galt auch Stefan Banschbach für die fachmännische Hilfe beim Zimmern des Holzkreuzes. Ein Höhepunkt war der Besuch des Schlosses Bödigheim im September. In einem kurzen Ausblick wies der Vorsitzende auf die geplante Einweihung der Gedenkstätte „Gelübdeprozession“ am Sonntag, 3. Juni hin. Die nächste Most- und Vesperwandertag findet am 3. Oktober 2019 statt. Abschließend dankte der Vorsitzende dem Vorstand für die harmonische Zusammenarbeit. Sein Dank galt vorab auch Referent Jochen Babist vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, der im Anschluss an die Jahreshauptversammlung mit seinem Vortrag das Jahresprogramm einläutete.

Schriftführerin Helga Schwab-Dörzenbach erinnerte in ihrem Tätigkeitsbericht ebenfalls an die Aktivitäten im vergangenen Vereinsjahr. Kassier Klaus Drews erstattete den Kassenbericht. Die beiden Kassenprüfer Thomas Eck und Michael Stumpf bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Ortsvorsteher Günther Müller übermittelte die Grüße der Ortschaftsverwaltung und namens aller örtlichen Vereine. Er hob insbesondere das vorbildliche Engagement des Vorsitzendem Manfred Lauer hervor. Ihm dankte er namens aller Mitglieder für seinen großen Einsatz.

Auf Antrag von Norbert Meixner, der Anerkennung für die Arbeit des Heimatvereins zollte, erfolgte die Entlastung des Vorstands. hes

