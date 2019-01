Seit 50 Jahren bei der FG dabei

Hainstadt.„Kee Kuhhaut mehr im Ort, aber de Bulldog-Konvoi-Rekord!“ heißt es auf dem diesjährigen Orden der FG „Heeschter Berkediebe“. Vorgestellt wurde das Motto am Samstag beim Ordensfest in den Räumen der Lebenshilfe Buchen.

Laut Präsident Bernd Hirsch beziehe sich das Motto auf die „heiratswütigen Adligen“ aus dem Ortsteil Rothi, welche bei ihren Hochzeiten jeweils den Verkehr rund um die Kirche und den umliegenden Straßen mit zahlreichen Traktoren, Landmaschinen und Schleppern zum Erliegen brachten. Und da es kaum noch Fleckvieh in den „Heeschter Ställen“ gibt, aber stattdessen immer mehr Traktoren, sei das die Steilvorlage für das diesjährige Motto gewesen.

Der Orden, ähnlich einer Parkscheibe, zeigt im Vordergrund den „Heeschter Ort“ und im Hintergrund, wie der „Berkedieb“ die letzte Kuh hinaustreibt, aber gleichzeitig ein nicht enden wollender Konvoi durch die Straßen zieht. Dies soll auch an den missglückten Wohnmobil-Konvoi-Rekordversuch erinnern.

„Mein Vater ist ein Elferrat!“

Die ersten Orden an diesem Abend wurden an die Vorstandsmitglieder überreicht. Danach traten die Kindergarde sowie das Tanzmariechen Silja-Maria Fieger auf, gefolgt von der Jugendgarde. Im Anschluss erschien Antonia Rathmann als eine genervte Tochter in der Bütt. „Mein Vater ist ein Elferrat!“: Mit dieser gekonnten Darbietung brachte sie alle Anwesenden zum Lachen, steckte doch so manches Körnchen Wahrheit in ihren Worten. Im Anschluss erhielten die Ehrenmitglieder ihre Orden. Jörg Rathmann als amtierender „Berkedieb des Jahres“ übernahm alsdann die Ausrichtung des „Berkediebe-Spiels“. Nach einem spannenden Verlauf mit Scherzfragen, der „Reise nach Jerusalem“, einem Bobbycar-Parcours und der Reparatur eines Bulldogs aus der Abteilung „Kinder-Lern-Spielzeug“ hieß die Siegerin Diana Schwart-Berberich. Als neue „Berkedieb des Jahres“ muss sie nun einen extra dafür gefertigten Orden tragen.

Bei den vereinsinternen Ehrungen wurde Silja-Maria Fieger für sieben und Kristin Münch für elf aktive Jahre in der Garde geehrt. Eine Ehrung der besonderen Art erhielt Ehrenmitglied Oskar Breunig für über 50 aktive Jahre als Elferrat und ehemaliger Vorstand den Narrenringorden in Gold mit Brillanten aus den Händen des Narrenring-Präsidiumsmitglieds Bernhard Pfeiffer. Diesen Orden gibt es im Bereich des Narrenring Main-Neckar erst achtmal.

Auch alle anwesenden Elferräte, Jungelferräte und Garden bekamen den diesjährigen „Berkediebe“-Jahresorden. Beim anschließenden geselligen Beisammensein klang der Abend fröhlich aus.

