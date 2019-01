Seitenscheibe beschädigt

Buchen.800 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 6.15 Uhr, in Buchen verursacht. Der Täter schlug mit einem unbekannten Gegenstand gegen eine Seitenscheibe an einem geparkten Linienbus, welche dadurch splitterte. Der Bus war über das Wochenende auf dem Seitenstreifen des stark frequentierten Parkplatzes am Musterplatz abgestellt. Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281/9040 in Verbindung setzen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.01.2019