Selbstverteidigung im Alltag kennengelernt

BUCHEN.„Grenzen ziehen, bewachen und verteidigen“, so fasst Michael Gottschick, Leiter des Wing Tsun-Zentrums in Buchen, die Inhalte der Kampfkunst zusammen. Im Rahmen des Buchener Ferienprogramms lernte eine Gruppe von rund 20 Kindern zwischen fünf und zehn Jahren am Montag grundsätzliche Techniken kennen.

Bevor sie an die traditionelle chinesische Kampfkunst herangeführt wurden, wies der Trainer auf die Traditionen hin. So ist die Verbeugung zu Beginn und am Ende der Trainingseinheit ein festes Ritual. Sie symbolisiert Respekt, sowohl vor Trainingspartnern als auch vor den Entwicklern der Kampfkunst.

Danach folgten Aufwärmübungen, hierbei imitierten die Kinder verschiedene Bewegungen von Tieren. Ziel dieser Übungen ist es, dass Kinder Kontrolle über ihren Körper bekommen und gleichzeitig den Gleichgewichtssinn trainieren.