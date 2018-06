Seltenheit: Fünf Bundespreise am Akkordeon

Anzeige

Mit einem „Concerto Grosso“ haben Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ und „Deutscher Akkordeon-Musik-Preis“ ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Buchen. „Das Konzert war ein besonderes Juwel“, schwärmte Musikschulleiter Michael Wüst im Joseph-Martin-Kraus-Saal nach dem letzten Vorspiel an diesem Abend. Allein fünf Bundespreisträger hatten musiziert. Insgesamt erhielten 17 Schüler bei den Wettbewerben „Jugend musiziert“ und „Deutscher Akkordeon-Musik-Preis“ Auszeichnungen. „Ihr surft durch Partituren statt durch Netze“, hatte Wüst in seiner Begrüßung festgestellt. Er lobte den Übungsfleiß der Schüler und ihren Mut, sich einer Jury zu stellen. Und auch bei den Lehrkräften bedankte er sich für ihren Einsatz und ihr pädagogisches Geschick.

Vier von diesen werden mit Ablauf des Schuljahres die Musikschule verlassen. Regine Jordine unterrichtet seit 1. September und damit seit Gründung der Schule Querflöte. „Sie war immer ein Aktivposten“, sagte Michael Wüst. Er lobte auch ihre große Leidenschaft und ihren Einsatz als Leiterin des Ensembles „Flötissimo“. Fast genauso lang wie Regine Jordine arbeitet Thomas Schneider als Honorarlehrkraft an der Joseph-Martin-Kraus-Musikschule. Seit dem 1. Oktober 1991 unterrichtet der studierte Kirchenmusiker Klavier und Orgel. Wüst lobte sein „erhebliches technischen Können“ an seinem Instrument sowie seine Souveränität und musikalische Flexibilität als Begleiter am Klavier bei vielen Konzerten und musikalischen Veranstaltungen. „Nicolasa Mall kam über uns wie ein Naturereignis“, stellte Michael Wüst fest. Im Jahr 2007 lernte er sie bei einer Veranstaltung kennen und engagierte sie als Lehrerin für Popgesang. Ihm wird vor allem ihre „feurige Hingabe“ zur Musik in Erinnerung bleiben. Sie unterrichtete zeitweise an drei Nachmittagen in der Woche Gesangsschüler. Der vierte Lehrer, von dem sich die Musikschule trennen muss, ist Christian Roos. Er konnte am Dienstag nicht da sein und wird deshalb beim Musikschulfest verabschiedet.