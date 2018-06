Senioren begeistert von Kunststücken

Anzeige

Hardheim.Ein fröhlicher Aufbruch in das Wochenende war für die Bewohner des ASB-Seniorenheims „An der Post“ in Hardheim das am Freitag unter dem Motto „Zirkus“ stehende Sommerfest. Nach kurzen Grußworten durch Heimleiterin Heidrun Demel sowie Silvia Schneider startete das bunte Unterhaltungsprogramm, durch das Angela Seitz an der Orgel führte. Mit manchem Kniff in die Zauberkiste und hübsch anzusehenden Kunststücken stießen die zwei- und vierbeinigen Akteure des „Zirkus Halligalli“ auf begeisterte Senioren und reichen Beifall. An die vor kurzer Zeit unternommenen Ausflüge zur Krankenwallfahrt nach Walldürn und in den Bad Mergentheimer Kurpark erinnerte eine Bildergalerie. Neben den Bewohnern feierten zahlreiche Angehörige und Freunde mit. ad