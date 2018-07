Seriensieger Mika Trunk gestoppt

Anzeige

Buchen.Das neunte und letzte Monatsblitzturnier in der Schach-AG am Burghardt-Gymnasium war das spannendste des ganzen Schuljahres. Mika Trunk (BGB), der bisher alle Turniere gewonnen hatte, wurde in einem äußerst attraktiven Turnier unter 14 Teilnehmern auf Rang zwei verwiesen. Sieger wurde Lars Rögner (BGB) mit 6,5 Zählern (aus sieben Runden) nach einem dramatischen Schlussrundensieg gegen Florian Hefner (BGB), der in dieser Partie schon auf der Siegesstraße war und damit das Turnier gewonnen hätte, ehe er eine entstandene Remisstellung mit der Brechsstange gewinnen wollte.

Hinter Mika Trunk belegte Kai Elancev (BGB) Rang drei vor dem dann aberutschten Florian Hefner. Die weiteren Spitzenplätze belegten Aaron Link, der ein starkes Turnier spielte, Anna Gart, Nico Schifferdecker, Lukas Fuhrmann, Robert König, Nico Henk und Luis Rögner (alle BGB). Die Siegerehrung der diesjährigen, 38. Buchener Schulschachmeisterschaften findet am Donnerstag, 19. Juli, um 15.30 Uhr in den Schachräumen am Burghardt-Gymnasiums statt. EB