Sich gemeinsam den Ängsten gestellt

Die Anstrengungen haben sich gelohnt. Viel Beifall gab es bei der Premiere von „Schöne Schatten“ im Joseph-Martin-Kraus-Saal.

Buchen. So recht wollte sich der Saal am gestrigen Freitag nicht füllen, obwohl eigentlich mehr Karten verkauft worden waren. Doch denen, die „Schöne Schatten“ erlebt haben, hat das Musik-Theater für die ganze Familie gefallen – und das lag sicher nicht nur am Happy-End.

Claudia Götz (Walhalla) und Antonia Jonas (Coco) schlüpfen mit viel Mimik und Körpersprache in ihre Rollen und zeichnen die unterschiedlichen Charaktere in bunten Farben. In Kostümen von Isabelle Semma treffen sie in der Geschichte von David Grimaud, der auch Regie führt, am Bahnhof von Lerbin (Bühnenbild: Anna Tretter mit technischer Unterstützung durch Joachim Götz) aufeinander. Walhalla kann sich für alles begeistern und ist in ihrer überschwänglichen Art schon etwas anstrengend. Sichtlich genervt gibt sich die coole Coco. Doch beide verpassen den Bus und verbringen die Nacht schließlich gemeinsam auf dem Bahnhof.

Zur Musik von Sabine Hennig, Alexander Hohaus und Torley bringen sie im Tanz (Choreographie: Thomas Götz) ihre unterschiedlichen Charaktere zum Ausdruck, nähern sich aber an und knüpfen erste zarte Bande. Die verstärken sich zu der Projektion eines 3 D Mapping Videos (Radu Marinescu), das für schaurig-schöne Momente sorgt. Und gemeinsam gelingt es den beiden, die bösen durch schöne Schatten zu ersetzen. Am Ende stehen sie zueinander mit der Erkenntnis „Freunde helfen sich jederzeit“.

Die Zuschauer sahen eine kurzweilige Aufführung, die vor allem durch die einfühlsamen und melodischen Duette der beiden Akteurinnen viel Spaß bereitet. Nach der Pause hatte das Publikum im zweiten Teil die Gelegenheit, sich mit Tanz oder Gesang einzubringen oder auch einfach nur zuzuschauen.

