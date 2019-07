„Sie haben Schulgeschichte geschrieben“

Die ganze Alois-Wißmann-Schule war auf den Beinen, als Schüler, Lehrer und Gäste im Joseph-Martin-Kraus-Saal ihre Rektorin Cornelia Weidenfeld in den Ruhestand verabschiedeten.

Buchen. Mit Tanz, Theater und Gesang sowie Ansprachen und Grußworte würdigten Kinder und Erwachsene am Freitag das langjährige Wirken der scheidenden Sonderschulpädagogin. Christine Faller, bisherige Konrektorin und künftige Rektorin der AWS, erinnerte daran, was Cornelia Weidenfeld vor 15 Jahren zu ihrer Amtseinführung gesagt hatte. Diese hatte die Schule mit einem Baum verglichen, der wachsen und gedeihen sollte. „Wir haben jetzt einen kräftigen Baum mit gesunden Früchten“, stellte die Konrektorin fest. „Junge, selbstbewusste Menschen verlassen bestens vorbereitet auf das Leben die Schule.“ Mehr als 23 Jahre habe Cornelia Weidenfeld als Lehrerin an der AWS gewirkt und dabei stets das Wohl der Schüler im Blick gehabt. Faller dankte ihr für diesen langjährigen Einsatz sowie ihrem Mann und ihren zwei Töchtern, die ihr den nötigen Rückhalt gegeben hatten.

Wozu die Schüler der AWS fähig sind, zeigten sie bei der Verabschiedung ihrer Rektorin. Nach einem gemeinsamen Lied der Schüler unterhielt die Theatergruppe mit einem originellen, selbst entwickelten Stück mit starkem Weidenfeld-Bezug. Die Tanzgruppe zeigte ein kurzweiliges Wasserballett. Und mit dem Kanon „Viel Glück und viel Segen“ wünschten die Schüler musikalisch der scheidenden Schulleiterin alles Gute.

Stets ein offenes Ohr

„Sie strahlen immer Freundlichkeit aus“, stellte Schülersprecher Tim Walde fest. „Sie hatten immer ein offenes Ohr für die Schüler.“ Sky Heitel, ebenfalls von der „Schülermitverantwortung“ (SMV), las das Gedicht „Achterbahn“ vor. Beide überreichten Cornelia Weidenfeld ein Abschlusszeugnis mit lauter Einsen, einen Strauß aus Nudelpackungen sowie ein gerahmtes Dankeschön mit dem Satz: „Danke, dass Du uns beim Wachsen geholfen hast.“

Schulrat Wolfgang Winkler ging auf die Laufbahn der scheidenden Rektorin ein. So habe diese im August 1981 ihre erste Stelle an der „Staatlichen Schule für Gehörlose und Hörgeschädigte“ in Heidelberg angetreten. Später wechselte sie an eine Schule nach Neckargemünd. Als ihr Mann im Jahr 1993 beruflich nach Buchen versetzt wurde, zog es auch die in Walldürn aufgewachsene Cornelia Weidenfeld in ihre alte Heimat.

Und so trat sie am 1. August 1996 ihre Stelle in der AWS an. Im Jahr 2003 wurde sie zur Konrektorin ernannt, im Jahr 2004 zur Schulleiterin. Auf fast 43 Dienstjahre könne die Sonderschullehrerin für behinderte Kinder zurückblicken. Sie habe stets nach dem Motto: „Wenn schon Mist, dann Optimist“ gehandelt. „Sie kämpften immer für ihre Schüler, für ihre Kollegen und für ihre Schule“, sagte der Schulrat und attestierte Cornelia Weidenfeld „unerschütterlichen Humor“ sowie „Klarheit mit Witz“. So habe sie an Fastnacht E-Mails an das Schulamt in Reimform verfasst. „Sie haben den Schülern Teilhabe und Freiheit ermöglicht“, stellte Winkler fest. Er lobte auch die Kooperationen der AWS, die Weidenfeld initiiert habe, zum Beispiel mit dem Burghardt-Gymnasium und dem TSV Buchen. Winkler dankte Weidenfeld im Namen des Landes Baden-Württemberg für ihren Einsatz und überreichte ihr die Urkunde zur Versetzung in den Ruhestand.

Landrat Dr. Achim Brötel stellte fest, dass Weidenfeld quasi fast 17 Jahre die AWS geleitet hätte, denn sie sei fast zwei Jahre lang kommissarisch im Amt gewesen. „Unsere Schule trägt zweifelsohne Ihre Handschrift“, stellte er fest. Weidenfeld habe die Schule in einer schwierigen Zeit übernommen und durch ihre „sensible und energisch zupackende Art (…) verlorenes oder beschädigten Vertrauen wiedergewonnen“. Das sei eine „ganz außergewöhnliche Leistung“ gewesen, „für die wir Ihnen alle in besonders hohem Maße zu Dank verpflichtet sind.“

Steigende Schülerzahlen

Der Landrat wies auf steigende Schülerzahlen in der AWS hin, die Einführung von Außenklassen im Zuge der Inklusion und auf innovative Ansätze der scheidenden Schulleiterin, zum Beispiel die Einrichtung eines Trainingshauses, in dem Schüler sich auf die Bewältigung ihres Alltags vorbereiten können. Unter Weidenfelds Leitung sei das Schulschwimmen eingeführt und es seien Tablets eingesetzt worden, um die Kommunikation zwischen sprechenden und nichtsprechenden Schülern zu erleichtern. Der Landrat dankte Cornelia Weidenfeld für ihr erfolgreiches Wirken im Namen des Neckar-Odenwald-Kreises, des Kreistags und der Landkreisverwaltung. Außerdem beglückwünschte er Christine Faller, die das Amt von Cornelia Weidenfeld zum 1. August übernehmen wird. „Sie waren unsere Wunschkandidatin“, betonte Achim Brötel.

„Heute geht eine Ära zu Ende“, stellte Bürgermeister Roland Burger fest. „Sie haben mit viel Einsatz und Freude die Schule geleitet.“ Burger nannte unter anderem die Kooperation der AWS mit dem Mehrgenerationenhaus, wo Schüler ein Mal wöchentlich während der Schulzeit eine Suppe kochen. Er dankte der Sonderschulpädagogin für ihre Leistungen, „vor allem für das, was Sie für die Kinder getan haben.“

Ralf Trabold, Geschäftsführender Schulleiter im Neckar-Odenwald-Kreis, dankte Weidenfeld für die „stets kollegiale Zusammenarbeit“. Er schätzte ihre lösungsorientierte Arbeitsweise. „Sie sind eine Pädagogin aus innerer Überzeugung“, sagte er. Martin Schwarz, evangelischer Schuldekan, dankte Weidenfeld dafür, dass für sie die „unsichtbare Welt“, also die Rückbindung an Gott, wichtig gewesen sei. Auch er dankte ihr für die gute Zusammenarbeit. „Adieu und Danke“, sagte auch Birgit Schweitzer, Elternbeiratsvorsitzende. Sie lobte die pädagogischen Fähigkeiten der Schulleiterin und bedankte sich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. „Sie hatten jedes Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen im Blick“, sagte Schweitzer. „Sie haben Schulgeschichte geschrieben.“ Auch Kurt Bonaszewski, Vorsitzender des TSV Buchen, dankte der Schulleiterin. Seit sieben Jahren kooperiere sein Verein mit der AWS, zum Beispiel mit einer Ball-AG, einer Fußball-Betreuung und Begleitung beim Schwimmunterricht. Bonaszewski wünschte Weidenfeld alles Gute für den Ruhestand.

„Ich fühle mich geehrt und gewertschätzt“, sagte Cornelia Weidenfeld zu Beginn ihrer Dankesworte. „Doch das Lob hat das gesamte Kollegium verdient.“ Sie dankte den Kollegen für ihre pädagogisches Wissen und Geschick. „Ich bin total stolz auf Euch und Sie!“ Dann dankte sie zahlreichen Weggefährten und Vertretern von Ämtern und Institutionen. Alina Stumpf (Gesang) und Jonas Farrenkopf (Klavier) gestalteten die Veranstaltung musikalisch.

Die künftige Schulleiterin

Mit Wirkung zum 1. August wird Christine Faller, die bisherige Konrektorin, die Leitung der Alois-Wißmann-Schule übernehmen. Die 43-jährige wohnt in Grünsfeld. Sie hat in Heidelberg Sonderschulpädagogik studiert, absolvierte ihr Referendariat an einer Mosbacher Schule und an der Sprachheilschule Buchen. Seit dem Jahr 2002 unterrichtet sie an der Alois-Wißmann-Schule. Im Jahr 2005 wurde sie zur Konrektorin ernannt. mb

