„Sie helfen Menschen ohne Ansehen der Person“

Hainstadt.Bei einer Ortschaftsratssitzung in Hainstadt wurden acht Personen für ihre vielfache Bereitschaft zum Blutspenden geehrt.

Über 1,5 Millionen Bürger spenden teilweise mehrmals im Jahr Blut. Sie sichern etwa 80 Prozent aller benötigten Blutprodukte. Sieben regional tätige Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes sind verantwortlich für die flächendeckende, umfassende Versorgung der Patienten in der Bundesrepublik Deutschland mit Blutpräparaten – rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

„Das soziale Engagement der Bürger ist heute keineswegs so selbstverständlich wie vor einigen Jahren. Insbesondere bei der Jugend haben sich in den letzten Jahren die Werte immer stärker zu Gunsten des Materiellen verschoben“, führte Ortsvorsteher Bernd Rathmann aus. Daraus sei ein zunehmender Egoismus entstanden. Aus dem Miteinander sei in vielen Fällen bestenfalls ein Nebeneinander geworden. Manchmal habe man sogar den Eindruck, dass das Gegeneinander zum Normalzustand mutiere.