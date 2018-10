„Sie verkörpern 450 Jahre WLC-Know-How“

Adelsheim/Jagsthausen.Die Geschäftsführer der Würth-Logistik GmbH & Co (WLC), Klaus Groninger und Jörg Becker, ehrten am Mittwoch im Schlosshotel Götzenburg langjährige Mitarbeiter.

Groninger, der selbst für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit gewürdigt wurde, betonte, dass sich jeder Mitarbeiter eines Unternehmens ein breites Spektrum an Wissen erarbeite. Im Tagesgeschäft bleibe oft leider wenig Zeit, sich angemessen mit den Leistungen, dem Engagement und der Loyalität der Mitarbeiter zu befassen und dies angemessen zu würdigen.

„Aus diesem Grunde ist es mir ein persönliches Anliegen, Sie für Ihre Treue zu ehren und Ihnen für Ihren Einsatz zu danken. Immerhin verkörpern Sie hier 450 Jahre WLC Know-How. Das ist ein solides Fundament, auf das sich unser Erfolg stützen kann“, resümierte der Geschäftsführer.

Zuletzt bat Groninger die Geehrten, ihre große Berufs- und Lebenserfahrung an die jüngeren Mitarbeiter weiterzugeben, damit man den Weg fortsetzen könne.

Der Vertrauensrat betonte, dass es immer etwas Besonderes sei, langjährige Mitarbeiter zu ehren. Mit Fleiß und Ehrgeiz hätten alle in den vielen Jahren dazu beigetragen, dass sich „WLC“ so positiv entwickelt habe. „Es ist schön, Euch alle hier in unserem Team zu haben. Wir wünschen allen Jubilaren Gesundheit, Glück und Zufriedenheit und noch eine schöne Zeit bei WLC.

Geehrt wurden: für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit: Simela Bairaktaridou, Elena Gutenberg, Alexander Gutenberg, Robin Nickel; für 20 Jahre: Stefan Mauer, Ingrid Dolk, Wilma Haas, Sven Arthofer, Anja Wunderlich, Klaus Groninger, Stahl Gerhard; für 25 Jahre: Nadeschda Halfinger, Iliana Fleps, Waleri Sanko; für 30 Jahre: Philine Schupp, Josef Grammling, Markus Hekler, Brigitte Dietz; für 35 Jahre: Bernd Albrecht und für 40 Jahre: Dieter Adelmann. jüh

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.10.2018