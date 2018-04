Sieben Bands präsentieren die Welt des Jazz

Anzeige

Musikfans werden bei der Jazz-Night während des „Goldenen Mai“ in der Buchener Innenstadt auf ihre Kosten kommen.

Buchen. Sieben Bands – quer durch die Vielfalt der Jazz-, Latin-, Soul-, und Funk-Musikrichtungen – sind beim Musik- und Kneipenfestival zu erleben. Bereits zum 15. Mal steigt in Buchen am Samstag, 5. Mai, die beliebte Buchener Jazz-Night, die von den Stadtwerken Buchen, der Sparkasse Neckartal-Odenwald und der Distelhäuser Brauerei gesponsert wird. Veranstaltet wird sie vom Fachdienst Stadtmarketing und Touristik in Kooperation mit der Buchener Gastronomie.

Das beliebte Jazzfestival ist mittlerweile zum festen Bestandteil des Buchener Veranstaltungskalenders geworden und aus der Buchener Kulturszene nicht mehr wegzudenken. „Eine Stadt, eine Nacht und sieben Live-Bands“, so lässt sich die Jazz-Night treffend umschreiben. Neben den verschiedenen Musikdarbietungen garantieren die Wirte der sieben Bars und Gastwirtschaften, dass alle Gäste den Kneipenwandertag als Live-Musikerlebnis so richtig genießen können. Das Programm der Jazz Night beginnt ab 20 Uhr und kann sich sehen lassen. Geboten werden Live Musik von sieben hochkarätigen Bands und jazzige Rhythmen für jeden Musikgeschmack. Im Hotel-Restaurant „Prinz Carl“ spielt das „Goweddl Dixie Osombl“. Das „Osombl“ gehört seit über zwanzig Jahren zur Buchener Musikszene und ist bei der Jazz Night gar nicht mehr wegzudenken. Ihr vielseitiges Repertoire reicht vom klassischen New Orleans Jazz, über Blues, bis hin zu den originalen Dixie Sounds.