„Sieht unheimlich aus, ist aber harmlos“

Ganze Sträucher überzogen von einem dichten, silbrig-weißen Gespinst: Das wirkt ein bisschen gruselig, ist aber relativ ungefährlich für Mensch und Pflanze.

Buchen. Man sieht sie am Weg zum „Galgen“ in Buchen, aber auch in den Wohngebieten, zum Beispiel in der Straße „Am Langen Graben“: die seidigen Netze der Gespinstmotten. Auch wenn die versponnenen und kahl gefressenen Sträucher

...