Silberne Ehrennadel für Stefan Vasko

Eberstadt.Einen ausgezeichneten Verlauf nahm das viertägige Sportfest „70 Jahre VfL 1949 Eberstadt mit Austragung der 45. Buchener Stadtmeisterschaft“, das am Wochenende auf dem Sportgelände des VfL stattfand. Dabei spielte auch der Wettergott richtig gut mit und der VfL konnte sich über zahlreiche Besucher freuen, die am Freitag zum Auftakt des Festes die folgenden drei Vorrundenspiele zur Stadtmeisterschaft verfolgen konnten: FC Germania Bödigheim – SpVgg Hainstadt 0:5, TSV Götzingen/VfL Eberstadt – TSV Buchen 0:1, SV Waldhausen/FV Laudenberg – TTSC Buchen 2:0. Im Anschluss an die Spiele fand dann eine Partynacht mit dem aus „dem Caribik Revival“ bekannten DJ Hansi Kaufmann statt, bei der eine gute Stimmung im Festzelt herrschte.

Der Samstag wurde dann mit insgesamt fünf Vorrundenspielen zur Stadtmeisterschaft mit folgenden Ergebnissen fortgesetzt: SV Waldhausen/FV Laudenberg – FC Viktoria Hettingen 0:3, FC Germania Bödigheim – TSV Buchen 1:3, TSV Götzingen/VfL Eberstadt – SpVgg Hainstadt 1:0, SV Hettigenbeuern – FC Hettingen 3:2,SV Hettigenbeuern – TTSC Buchen 1:7. Die beiden Einlagespielen der AH-Allstars des VfL Eberstadt gegen die Mannschaft des SV Schlierstadt (2:1) und der 2. Mannschaft des TSV Götzingen/VfL Eberstadt gegen SV Leibenstadt (1:3) schlossen das insgesamt sehr interessante sportliche Programm ab. Mit der Handmade-Acoustic-Musik von „German Loser“ wurde das Unterhaltungsprogramm in den frühen Morgenstunden abgeschlossen.

Zeltgottesdienst

Der Sonntag begann mit einem Zeltgottesdienst, der von der Eberstadter Musikkapelle unter Leitung von Bettine Schubert musikalisch umrahmt wurde und ebenfalls einen sehr guten Besuch aufzuweisen hatte. Das sportliche Programm wurde dann mit einem Einlagespiel der Bambini der SG Schlierstadt/Eberstadt gegen den FC Hettingen fortgesetzt, wobei die Mannschaft der SG SV Schlierstadt /VfL Eberstadt das Spiel mit 7:4 für sich entschied. Es folgte das Halbfinalspiel zur Stadtmeisterschaft TSV Buchen – FC Viktoria Hettingen, das der TSV Buchen mit 2:0 für sich entschied. Somit standen dann die beiden Endspielgegner zur Stadtmeisterschaft mit dem TSV Buchen und dem TTSC Buchen fest. Es folgten die beiden Einlagespiele der F-Junioren des TSV Götzingen – VfB Altheim (4:0) und der E-Junioren der SG Schlierstadt/VFL Eberstadt – SV Waldhausen (4:0)

Mit Spannung verfolgten dann die zahlreichen Besucher das Endspiel um die Stadtmeisterschaft des TSV Buchen TTSC Buchen, das eigentlich ein reines Lokalderby war (die FN berichteten). Das kampfbetonte Spiel endet nach der regulären Spielzeit 1:1, so dass für die Entscheidung zur Stadtmeisterschaft ein Elfmeterschießen erforderlich wurde. Dieses hochspannende Elfmeterschießen wurde dann zum Highlight des Spiels, das schließlich der TSV Buchen mit 8:7 gewinnen konnte und damit die 45. Stadtmeisterschaft der Stadt Buchen für sich entschied.

Die anschließende Siegerehrung wurde nach Begrüßungsworten durch das Vorstandsmitglied des VfL Eberstadt Michael Schubert von Bürgermeister Roland Burger vorgenommen, der hierzu auch Altbürgermeister Josef Frank, der bekanntlich die Stadtmeisterschaft ins Leben gerufen hat, begrüßte.

Geldpreise

Neben dem Stadtmeisterpokal konnten der Sieger und die Halbfinalteilnehmer einen Geldpreis der Stadt Buchen sowie einen Biergutschein der Distelhäuser Brauerei entgegen nehmen. Im Anschluss wurde der Spieler Stefan Vasko mit der silbernen Ehrennadel des Badischen Fußballverbandes, die von Willi Holderbach in Vertretung des verhinderten Fußballkreisvorsitzenden Klaus Zimmermann unter großem Beifall vorgenommen wurde, ausgezeichnet.

Schließlich fand das dreitägige Jubiläumssportfest mit der Musikkapelle Eberstadt unter der Leitung von Bettina Schubert seinen Abschluss, wobei die Spieler des TSV Buchen mit ihrer Siegesfeier zu der tollen Stimmung im Festzelt beitrugen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019