Silberne Ehrennadel verliehen

Buchen.Mit einer Überraschung von besonderem Kaliber krönten TSV-Vorsitzender Kurt Bonaszewski und Bürgermeister Roland Burger bei der Sportlerehrung am Mittwoch die beachtlichen Verdienste von Volker Schwender und Kevin Sauer: Sie erhielten die Silberne Ehrennadel des TSV Buchen.

In seiner Laudatio erinnerte Burger zunächst an das Engagement von Volker Schwender, der 1999 unter dem Motto „weg von der Straße, hinein in die Halle“ das Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop Breakdance für Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund aus der Taufe hob und dem Bewegungsdrang junger Leute vor dem Hintergrund dramatischer Drogenkriminalität unter russlanddeutschen Jugendlichen auf rhythmische Weise freien Lauf zu lassen, dem Lebensgefühl mit kreativem Tanz ein Gesicht zu geben und damit neue Anerkennung zu erhalten. Auf die „TurboStreetBreakers“, deren Bekanntheitsgrad analog zu ihrer Professionalität stetig wuchs, folgte die Gründung weiterer Gruppen, die ungebrochen große Erfolge bei Deutschland-, Europa- und Weltmeisterschaften feiern.

Organisatorisch ist das Projekt 2010 dem Förderverein TSV Buchen beigetreten und gehört seit 2015 der Trendsportsparte des TSV an. Als Gründer, Organisator, Geldbeschaffer, unermüdliche Triebfeder und väterlicher Freund habe sich Volker Schwender verdient gemacht. Für diese bemerkenswerte ehrenamtliche Tätigkeit erhielt er die Silberne Ehrennadel.