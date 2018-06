Simon Baumbusch war mit 1,1 der Prüfungsbeste

Anzeige

In eine ähnliche Richtung ging auch die Ansprache von Jürgen Weiß, Ausbildungsberater der IHK Rhein-Neckar und Geschäftsführer der Überbetrieblichen Ausbildungswerkstätte Buchen (ÜAB), der den Absolventen bescheinigte, für die zukünftige berufliche Tätigkeit hervorragend qualifiziert zu sein. Sie hätten auch eine solide Basis für eine möglicherweise folgende berufliche Weiterbildung, was nicht unbedingt ein Studium sein müsse. So sei ein Meisterbrief einem Bachelorabschluss gleichgestellt. Auch finanziell kann ein Meister oder ein Staatlich geprüfter Techniker mit einem Absolventen einer Hochschule mithalten.

Die weiteren ausgezeichneten Prüflinge sind: Industriemechaniker Benjamin Bulz, Fabian Ganske, Samuel Hauk (alle Gustav Eirich GmbH, Hardheim), Joshua Ebelle (Bleichert Automation GmbH & Co. KG, Osterburken), Josua Fischer (AZO GmbH &Co. KG, Osterburken), Patrick Marsolek, Maximilian Rüttenauer und Marcel Richter (alle Getrag B.V. & Co. KG, Rosenberg), Moritz Mehl (Hilite Germany GmbH, Seckach), Johannes Petermann und Christian Weber (beide Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Walldürn).

Wekzeugmechaniker: Dominik Salmen und Kai Schmitt (Procter & Gamble) und Andreas Streun (CONCAD GmbH, Walldürn).

Technische Produktdesigner: Nicolai Böhle (Mosca GmbH, Waldbrunn), Fabian Christoph (AZO), Lena Mayer (Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co. KG, Hardheim) und Sebastian Nahnen (FS Formteile GmbH, Ravenstein).

Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik: Anthony Bundschuh und Steven Mechler (beide Procter & Gamble). Kraftfahrzeugmechatroniker: Jan-Michael Raab und Kevin Scheuermann (beide Autohaus Lademann, Buchen) und Philipp Ullrich (Autohaus Günther, Walldürn).

Elektroniker für Betriebstechnik: Christopher Derr (Grammer Interior Components GmbH, Hardheim) und Joshua Uhrig (Eaton-Cooper Crouse-Hinds).

Bäcker: Bastian Gärtner (Bäckerei Tobias Leiblein, Walldürn)

Friseure: Leonie Friedel und Lisa Kern (Hair & Beauty Gossenberger, Buchen). Si

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018