Sinn des fastnachtlichen Geschehens erklärt

Buchen.Den seit vielen Jahren gepflegten Brauch, den Hauptgottesdienst am Fastnachtssonntag als fastnachtlich gestaltete Messfeier zu begehen, wurde auch am gestrigen Sonntag in der voll besetzten Stadtkirche St. Oswald fortgesetzt, wobei die vielen „Huddelbätze“ und sonstigen Kostüme ein buntes Bild boten.

Dekan und Stadtpfarrer Johannes Balbach zog zu Beginn mit den ebenfalls in

...

Sie sehen 16% der insgesamt 2384 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.02.2018