Sitz-Yoga und Yoga

Hardheim.Beim DRK-Kreisverband starten neue zehnwöchige Yogakurset am Montag, 24. September, von 16.30 bis 18 Uhr und am Mittwoch, 26. September 2018, von 9 bis 10.30 Uhr in Hardheim.

Yogaunterricht setzt sich aus einer Kombination von Körperhaltungen, Atem- und Entspannungsübungen zusammen. Diese können helfen, sich von körperlichen Beschwerden, Belastungen und täglichem Stress zu befreien.

Gleichzeitig bietet der DRK- Kreisverband wieder einen zehnwöchigen Sitz-Yoga-Kurs an. Dieser spricht speziell Senioren oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität an. Er startet am Mittwoch, 26. September, von 10.45 bis 11.45 Uhr. Beim Sitzyoga werden mit einfachen Atem- und langsam ausgeführten Körperübungen Körper, Geist und Seele miteinander verbunden.

Alle Kurse finden im Gymnastikraum der Sporthalle Hardheim statt. Teilnehmer, die bereits ihr Interesse bekundet haben, möchten sich ab 17. September bei der Kursleiterin Elisabeth Merkert (0 62 83 / 71 72), melden und ihren Platz sichern. Informationen gibt es ab 19. September in der DRK-Kreisgeschäftsstelle, Telefon 06281/522218.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.09.2018