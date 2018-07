So mancher Schüler wuchs wahrlich über sich hinaus

Anzeige

Buchen.Eine außergewöhnliche Freude für alle Schüler, Lehrer und übrigen Mitarbeiter der Alois-Wißmann- Schule wurde dank einer sehr großzügigen Spende des Inner Wheel Clubs Neckar-Odenwald möglich. Der seit Jahren vor allem von der SMV gehegte Wunsch nach einem ganztägigen Ausflug in den Freizeitpark Tripsdrill konnte endlich umgesetzt werden.

Mit diesem Reiseziel wurde sowohl dem Anliegen des Sponsors, alle Schüler zu unterstützen, als auch dem Leitbild der AWS – individuelle Wege, individuelle Ziele – in vollem Umfang entsprochen. Sinnvolle Freizeitgestaltung ist explizit Bildungsauftrag an einem SBBZ-GENT, daher galt es vorbereitend Gelingensfaktoren vorzuhalten, die einerseits den Spaßfaktor, andererseits den Sicherheitsfaktor garantierten. Die meisten Schüler konnten in einem großen Reisebus befördert werden, für einige war der Transport in Kleinbussen wichtig.

Die Lebenshilfe Buchen stellte einmal mehr ihren Kleinbus zur Verfügung – und eine weitere Gruppe konnte mit dem schuleigenen Bus diese Reise unternehmen.