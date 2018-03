Soft-Air-Waffe und Armbrust dabei

Anzeige

Mosbach/Buchen.Dem Polizeirevier Mosbach wurde am Samstagnachmittag mitgeteilt, dass in Mosbach in der „Pfalz-Graf-Otto-Straße“ auf dem Parkplatz eines Discounters zwei junge Männer mit einer Armbrust und einer Langwaffe hantierten und diese im Anschluss im Kofferraum eines Pkw Honda verstauten. Das Fahrzeug wurde von einer Streife des Polizeireviers Buchen auf der B 27 angetroffen und anschließend kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs, das mit drei Personen besetzt war, wurden die Armbrust und ein Soft-Air-Scharfschützengewehr aufgefunden und beschlagnahmt. Der 20-jährige Fahrzeuginsasse, dem die beiden Waffen gehören, muss nun mit einer Anzeige rechnen.