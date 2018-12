„Solide finanzielle Grundlage“ als Basis

„Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Es gab viele spannende Ereignisse“, so Bürgermeister Roland Burger in seinem Jahresrückblick 2018 am gestrigen Freitag im Bürgersaal des Alten Rathauses.

Buchen. Nach einem kurzen Ausflug in die Bundespolitik blickte Bürgermeister Roland Burger bei der Jahresabschluss-Sitzung des Gemeinderates auf das kommunale Geschehen.

Für junge Familien stehe nach wie vor der Wunsch nach einem Eigenheim hoch im Kurs. Die Nachfrage nach Baugrundstücken in Buchen sei weiterhin groß, aber bei der Bereitstellung von Bauflächen sei man im Jahr 2018 merklich voran gekommen.

„Das Thema Schulen beschäftigt uns bereits seit der Gemeinderatsklausur 2014 intensiv“, verdeutlichte Burger. Dies sei auch 2018 so gewesen. Im Vordergrund habe die vom Gemeinderat im Januar 2017 einstimmig und grundsätzlich beschlossene Erweiterung des BGB gestanden.

„Auch wenn uns derzeit keine weiteren Geflüchteten zugewiesen werden, bleibt das Thema Flüchtlinge eine zentrale Herausforderung“, erklärte der Bürgermeister. Man habe die Unterbringungsverpflichtung mit einem Plus von derzeit 84 Personen gegenüber dem Soll übererfüllt. Momentan seien noch rund 50 Personen in Buchen in der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in der Eberstadter Straße untergebracht, die zum großen Teil darauf warten, von Gemeinden, die ihrer Unterbringungspflicht bisher noch nicht nachgekommen sind, aufgenommen zu werden. Ob der Landkreis die GU im nächsten Jahr schließen werde, wisse man nicht verbindlich - aber es sei beim derzeitigen Stand zu erwarten. Der Landkreis überlege gerade, die Gebäude zukünftig für Zwecke seiner eigenen Verwaltung zu nutzen. Dazu werde momentan ein Konzept erstellt.

230 Menschen werden betreut

Für Buchen hatte der Bürgermeister einige Zahlen parat: „In der Anschlussunterbringung und in eigenen Wohnungen werden von unseren Integrationsmanagerinnen rund 230 Menschen mit zwölf Nationalitäten betreut. 141 Personen sind männlich, 85 sind weiblich. Insgesamt 71 Personen sind minderjährig. Bei uns leben 26 Familien mit bis zu vier Kindern. 109 Personen leben in einer städtischen Unterkunft, 117 haben eine private Wohnung gefunden. In diesen Zahlen enthalten sind 37 Personen, die im Familiennachzug kamen.“ Weitere private Wohnungen würden für diesen Personenkreis aber noch dringend gebraucht.

Die Weichen gestellt

„Ich stelle dankbar fest, dass wir eine solide finanzielle Grundlage zur Erfüllung der umfangreich anstehenden Aufgaben geschaffen haben“, hob Burger hervor. Der Gemeinderat habe in seiner letzten Sitzung die Weichen für die Umsetzung vieler großer Aufgaben gestellt. Klar sei, dass das nächstes beziehungsweise übernächstes Jahr auch zu einem Anstieg der Verschuldung führen werde.

Man habe in Buchen zum 30. November laut dem städtischen Melderegister 18 192 Einwohner. Laut Statistischem Landesamt waren es am 31. März, das sei die zuletzt mitgeteilte amtliche Zahl, 17 847 Einwohner. Das Bundesverfassungsgericht habe die Bundesgesetzgebung zum Zensus 2011 trotz deren „projektbedingter“ Unzulänglichkeiten am 19. September als insgesamt verfassungsgemäß bewertet. Der Städtetag rate daher, Zensusklagen vor den Verwaltungsgerichten zurückzuziehen, sofern sie sich ausschließlich auf Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit dieser Gesetzgebung stützen. Das werde auch die Stadt Buchen tun.

Die Zensusklagen von 350 Kommunen bundesweit hätten gleichwohl positiv gewirkt, weil künftig, so gebe es das Bundesverfassungsgericht vor, eine stärkere Einbeziehung der Kommunen in die Vorbereitung des Zensus 2021 erforderlich sei und bislang nicht beachtete kommunale Belange beim Zensus 2021 berücksichtigt werden müssten.

Mit Freude blickte das Stadtoberhaupt auf die zwei Auszeichnungen für das „Grüne Band“. Vor wenigen Tagen habe man in Mannheim von der Metropolregion Rhein-Neckar im Rahmen des Wettbewerbs „Landschaft in Bewegung“ eine Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 10 000 Euro verbunden ist, erhalten. Die „alla hopp!“-Anlage und der im benachbarten Areal vorgesehene Mehrgenerationentreff seien zwei zentrale Bausteine für die bereits im Frühjahr erfolgreiche Bewerbung beim Ideenwettbewerb „Quartier 2020 – Gemeinsam. Gestalten“ gewesen. Die Idee „Grünes Band entlang der Morre“, mit der sich die Stadt Buchen beworben hatte, sei aus 147 Bewerbungen ausgewählt und von Minister Lucha mit einem Preisgeld in Höhe von 70 000 Euro ausgezeichnet worden. Das „Grüne Band“ stehe für ein Bündel unterschiedlicher Maßnahmen die sich geografisch am Bett der Morre entlang orientieren. Es gehe dabei um die Themen Generationendialog, Demografie, Bewegung, Erholung und soziales Miteinander. Die Kernidee gehe von einer Verknüpfung des Mehrgenerationentreffs mit der „alla hopp!“-Anlage aus. Auch die Notwendigkeit, den Hochwasserschutz und die Gewässerökologie zu verbessern, werde mit diesem Ansatz verknüpft, um letztlich eine zusammenhängende Parklandschaft mit Erholungs-, Bewegungs- und Begegnungsmöglichkeiten für alle Generationen entlang der Morre zu schaffen.

Barrierefreier Übergang

Im Rahmen des „Grünen Bandes“ werde 2019 ein weiterer Morreabschnitt renaturiert und mit der Hochwasserschutzmaßnahme Lohplatz verknüpft. Dabei werde die provisorische Fußgängerbrücke im Lohplatz entfernt und ein barrierefreier Übergang mit Zugang zur Innenstadt geschaffen. Ein weiterer Realisierungsbaustein für das „Grüne Band“sei das Erholungswaldkonzept für das „Kleine Roth“. Es soll ebenfalls 2019 umgesetzt werden.

Seit April 2016 sei der Mehrgenerationentreff in der Vorstadtstraße in Betrieb. „Für das neue Domizil in der Hollergasse wurde dieses Jahr die Baugenehmigung erteilt und auch mit dem Um- und Ausbau begonnen“, erklärte Roland Burger. Diese Arbeiten seien in vollem Gange. Im Juni nächsten Jahres solle zunächst der ebenfalls hier „angedockte“ Pflegestützpunkt des Neckar-Odenwald-Kreises in Betrieb gehen. Der Umzug des Mehrgenerationen-treffs von der Vorstadtstraße in die Hollergasse sei für die zweite Jahreshälfte geplant.

