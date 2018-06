Sommerfest am neuen Domizil

Anzeige

Buchen.Ein Sommerfest für Jung und Alt veranstaltet der Mehrgenerationentreff am Freitag, 15. Juni, von 15 bis 21 Uhr im Garten des neuen Domizils in der Hollergasse 14, direkt neben der „alla hopp!“-Anlage. Mit verschiedenen Aktivitäten wie einem Kreativtisch für Kinder, Stockbrot am Feuer und Kinderschminken ist für Abwechslung gesorgt. Es sind Gedichtstationen geplant und es gibt die „Nivea-Aktion“ des DLRG mit Informationen rund um Baderegeln und Sonnenschutz.

Begegnung und Gespräche

Selbstverständlich stehen beim Sommerfest Begegnung und Gespräche im Mittelpunkt, ein besonderer Höhepunkt wird jedoch sicherlich das gemeinsame Bauen von Palettenmöbel, die dann den neuen Garten bereichern. Auch Singen und Gedichte gibt es beim fröhlichen Nachmittag im Garten vom Mehrgenerationentreff.