Sommerlagerbraucht neue Leitung

Hettigenbeuern/Buchen.Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates der Römisch-Katholischen Kirchengemeinde Buchen trafen sich zu ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr im Kirchblick in Hettigenbeuern. Die Themenvielfalt an diesem Abend verdeutlichte, wie vielseitig die Arbeit des Gremiums ist und welche Herausforderungen die Seelsorgeeinheit umzusetzen hat.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Thomas Högerl und einem kurzen geistlichen Impuls von Michael Stumpf aus Hettigenbeuern ging es um die Ferienfreizeit der Seelsorgeeinheit Buchen. Das Sommerlager für Kinder und Jugendliche ist seit Jahrzehnten eine feste Größe und überaus beliebt, so nehmen auch 2019 über 60 Kinder und Jugendliche teil, es gibt sogar eine Warteliste. Thomas Högerl begrüßte das derzeitige Leitungsteam, Marion Michael und Tobias Schöllig, diese teilten mit, dass sie die Leitung nach der Freizeit im Sommer 2019 gerne in andere Hände übergeben würden. Es soll nun die Möglichkeit überprüft werden, ob Kaplan Donner die Koordination des Lagers 2020 übernehmen kann und wie neue Leiter und neue Unterstützer für die Betreuung gefunden werden könne. Dank für das langjährige Engagement ging an die beiden seitherigen Leiter.

Unterstützer gesucht

Neue Unterstützer werden auch für die Taufkatachese gesucht. Hier steht im Sommer ein Wechsel an, weshalb ehrenamtliche Mitarbeiter gesucht werden, um das erfolgreiche Konzept fortzusetzen. Eltern von Erstkommunionkindern sollen angesprochen werden, aber auch Großeltern könnten sich einbringen.

Die ersten geknüpften Kontakte zur syrisch-orthodoxen Gemeinde in Leipzig sollten vertieft und ausgebaut werden. Es sollen Gemeindemitglieder von dort zum Rochusfest nach Buchen oder zu anderen kirchlichen Festen in der Seelsorgeeinheit eingeladen werden. Die Auswertung der Umfrage bei den Pfarrgemeinderäten und Gemeindeteams in der Erzdiözese Freiburg liegt seit Dezember vor. Die Ergebnisse sind online einsehbar oder können in Druckform geordert werden.

