Sommerlich laue Nacht zog viele Besucher an

Buchen.Eine sommerlich laue Nacht in stimmungsvoller Atmosphäre haben am Freitagabend viele Besucher der Aktivnacht in der Buchener Innenstadt erlebt. Die Geschäfte hatten bis Mitternacht geöffnet. Auf vielen Straßen und Plätzen war Livemusik geboten. Die Besucher schlenderten durch die Innenstadt, informierten sich über das Angebot der Geschäftsleute und genossen die sommerliche Nacht bei Kerzenschein im Kulturbiergarten in der Kellereistraße oder im Freien rund um die Gaststätten.

Bot im letzten Jahr die gut besuchte Ausstellung des Vereins „Kunstrasen“ allen Interessierten eine Anlaufstelle, so war es diesmal die Galerie „KunstBlüte“ von Christine Schwab-Mackert, die an diesem Abend in der Fussgängerzone mit Werken von verschiedenen Künstlern aus der Region, aber auch aus der Ferne, Eröffnung feierte. mb