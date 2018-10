Soziales Miteinander an erster Stelle

Waldhausen/Heidersbach.„Spaß und Freude an der Bewegung und der Gemeinschaft“ lautet das Motto der Mitglieder der DRK Seniorengymnastikgruppen Heidersbach und Waldhausen, die seit nunmehr 40 Jahren bestehen. Im Rahmen einer harmonischen Feierstunde wurde das Doppeljubiläum im Gasthaus „Löwen“ in Heidersbach gefeiert.

Ins Schwitzen gekommen

Den Auftakt bildete eine gemeinsame Übungsstunde im „Hällele“, die von Übungsleiterin Daniela Knapp-Lauer geleitet wurde und bei der die Damen ihre Fitness und Beweglichkeit unter Beweis stellten. Unterstützt wurden sie dabei von Bürgermeister Thorsten Weber, Ortsvorsteher Alois Hemberger und Pfarrer Werner Bier, die beim Mitmachen ganz schön ins Schwitzen kamen. Bei der eigentlichen Feierstunde im „Löwen“ freute sich die Leiterin Knapp-Lauer, das Leitungsteam des DRK Kreisverbandes Buchen, unter dessen Dach die Übungsstunden abgehalten werden, begrüßen zu dürfen. Im Anschluss gab Kreissozialleiterin Yvonne Wolfmüller einen Überblick über die vergangenen 40 Jahre. Gegründet wurden die Gruppen 1978 in Heidersbach von Rita Henn und in Waldhausen von Erika Leide. Beide Gruppen haben einige Übungsleiterwechsel hinter sich, so Wolfmüller, wobei sie besonders an die legendäre Gründerin der DRK-Bewegungsprogramme, Hilde Schweizer, erinnerte.

Seit 2015 leitet Knapp-Lauer die Gruppen, welche hochzufrieden mit ihr seien. Sie werde nicht umsonst „unsere Dany“ genannt, meinte die Kreissozialleiterin Wolfmüller. „Seniorengymnastik trägt dazu bei, die körperliche und geistige Mobilität zu erhalten“, erklärte sie und bemerkte dabei, dass neben der regelmäßigen Bewegung auch die soziale Komponente im Vordergrund stehe. „Manchmal muss man mit dem Beginn der Übungsstunde auch schon mal warten, bis alles geschwätzt ist“, belegte sie ihre Thesen.

Der Kreisgeschäftsführer des DRK Kreisverbandes Buchen, Joachim Hermann, gratulierte ebenfalls zum Geburtstag. „Dick Do“ und „Kummt uff“ seien beste Voraussetzungen für eine Seniorengymnastikgruppe, meinte Bürgermeister Thorsten Weber. Er freue sich über das Sportangebots für Senioren und unterstrich dessen Bedeutung und Stellenwert für die Gemeinschaft. Ortsvorsteher Alois Hemberger ging in seinem Grußwort auf die Bedeutung der Gruppe für den Ortsteil Heidersbach. Sie biete den Mitgliedern eine Plattform zur altersgerechten, sportlichen Betätigung und diene darüber hinaus dem Erhalt sozialer Kontakte. Pfarrer Werner Bier, der „Schutzherr“ über die Waldhausener Gruppe (sie übt im Pfarrhaus), lobte ebenfalls das Engagement der Damen, die die Freude wöchentlich zum Ausdruck bringen.

Ein Höhepunkt der Veranstaltung waren die Ehrungen langjähriger Mitgliederinnen durch Yvonne Wolfmüller und Joachim Hermann. Ausgezeichnet wurde für zehnjährige Mitgliedschaft: Hannelore Heck, Edeltraud Hemberger, Brunhilde Wollner, Christel, Elfriede und Luise Wursthorn (alle Heidersbach) und Elisabeth Egenberger aus Waldhausen. Seit 20 Jahren turnen aus Heidersbach Anita und Gisela Schulz sowie Irmgard Weber aus Waldhausen und seit 25 Jahren sind Paula Dietz, Gertrud Frank und Elisabeth Herkert (alle Waldhausen) dabei. von

