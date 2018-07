Sozialpreis ging an Ilka Schäfer

Anzeige

Buchen.Abschlussfeiern sind Feiertage. Und weil Feiertage auch festliche Tage sein sollten lud die Helene-Weber-Schule (HWS) ihre Absolventen der Schularten Berufsfachschule, Berufsfachschule Pädagogische Erprobung, Berufsfachschule für Kinderpflege und das Berufskolleg zum gemeinsamen Feiern und zur Zeugnisübergabe in die Stadthalle Buchen ein.

Schulleiter Christof Kieser begrüßte die erfolgreichen Schüler samt deren Freunden und Verwandten. Er wünschte den Abgängern innere Zufriedenheit bei all ihren folgenden Tätigkeiten. „Nur wer zufrieden ist, der ist auch tolerant – und dies hat unsere Gesellschaft nötiger denn je“, erklärte er.

Dr. Björn-Christian Kleih, Erster Landesbeamter des Neckar-Odenwald-Kreises, fragte in seinem Grußwort, warum Menschen auf Berge steigen würden. Die Antwort: Der 360-Grad Blick und das Wissen, die Natur bezwungen zu haben, sei der Grund. Und mit Natur bezwingen meinte er in diesem Fall sich aufzuraffen und nicht bequem zu werden, um den Abschluss zu schaffen. Dabei würden auch die guten Seilschaften aus Mitschülern, Lehrern und Eltern beitragen. Jetzt, auf dem Gipfel, welche die Schulartenabschlüsse darstellen, könne man in der Ferne bereits den nächsten Berg, die nächste Herausforderung sehen. Der nächste Anstieg läge also bereits vor den Absolventen, doch auch dieser würde bezwungen werden. Auch die Bürgermeister-Stellvertreterin Ruth Weniger und MdB Alois Gerig gratulierten den Schülern zu ihrem Erfolg.