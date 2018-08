Spannende Filmauswahl

Anzeige

Buchen.Im Innenhof der Stadtwerke findet von morgen, Freitag, bis Sonntag, 19. August, das Buchener Open Air Kino statt. Zum Start gibt es morgen drei Filme: Zur „Ladies Night“ werden „Die Verlegerin“, Fifty Shades of Grey 3“ und „Midnight Sun“ gezeigt. Am Samstag, 11. August, folgt „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“. Ganz im Zeichen der Natur steht der Sonntag, 12., mit „Unsere Erde 2“. Mit einem Überraschungsfilm geht es am Montag, 13., weiter, am Dienstag, 14., folgt „Dieses bescheuerte Herz“ . „Wunder“ am Mittwoch, 15., „Mamma Mia 2: Here We Go Again!“ am Donnerstag, 16., und „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ am Freitag, 17., heißen die nächsten Filme. „Jurassic World 2: Das gefallene Königreich“ folgt am Samstag, 18., „Unter deutschen Betten“ bildet am Sonntag, 19., den Abschluss.