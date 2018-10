Spannende Krimis beim Kaffeeklatsch

Hettingen.Ein voller Erfolg war der kriminelle Kaffeeklatsch mit der Autorin und Krimi-Entertainerin Anne Grießer am Samstag bei der Frauengemeinschaft Hettingen im Heinrich-Magnani-Haus. Über 50 Frauen waren der Einladung des kfd-Vorstandteams gefolgt.

Nach einer herzlichen Begrüßung durch Andrea Kugler las die gebürtige Walldürnerin den Kurzkrimi „Die kalte Sophie“ aus dem Buch „Die letzte macht das Licht aus“. Viel Spannung lag bei diesem schwarzhumorigen Krimi in der Luft, was auch an der spannenden Lesung der Autorin lag, die es verstand, ihr Publikum in das düstere Geschehen einzubinden.

Nach diesen spannenden 40 Minuten fand man „Erlösung“ bei leckeren Kuchen und Kaffee, bevor es danach mit einem weiteren Kurzkrimi aus dem Buch „G´sunde Luft, Tannenduft“ ebenso spannend weiterging. Mit viel Applaus und dem Dank der Frauengemeinschaft endete dieser literarische Nachmittag. Die mitgebrachten Bücher waren schnell vergriffen und wurden von Grießer gerne signiert.

