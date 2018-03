Spannende Spiele gezeigt

Anzeige

Buchen.Der Schachclub BG Buchen bezwang in der siebten Runde der badischen Oberliga den SC Dreiländereck knapp mit 4,5:3,5, schloss nach Mannschafts- und Brettpunkten zu diesem auf, blieb allerdings dennoch auf dem vierten Tabellenplatz, da die Gäste vom Oberrheim in der Drittwertung – da zählen die Ergebnisse der ranghöheren Bretter – minimal im Vorteil sind. Allerdings traten die Gäste lediglich mit sechs Spielern an, denn ihr Brett 2 (der Weltklasse-GM Vadim Milov) sowie Brett 8 (Andreas Lutz) fielen kurzfristig der Grippewelle zum Opfer und IM Henryk Dobosz sowie Ersatzmann Karlheinz Eisenbeiser kamen deswegen zu kampflosen Siegen.

Nach etwa drei Stunden folgte das sichere Remis von FM Arndt Miltner (an Brett 4 gegen FM Bernhard Lutz). Danach geriet Jakob Schuhmacher an Brett 7 gegen FM Philipp Ammann nach einem verfehlten Bauernopfer auf die Verliererstraße.

Als auch noch Berthold Engel in einer hochkomplizierten Stellung (an Brett 5 gegen FM Nicolas Grandadam) nach zähem Kampf verlor, war der Wettkampf plötzlich wieder ausgeglichen und völlig offen. Am Spitzenbrett lieferten sich die beiden Großmeisterkollegen Mihajlo Stojanovic (gegen den Schweizer Sebastian Bogner) eine Partie vom Feinsten, die von beiden Seiten auf Biegen und Brechen angelegt war, jedoch in einem völlig ausgeglichenen Turmendspiel und damit remis endete. Nun kam die Stunde von Jürgen Kettner, der gegen den Kosovaren Mahmut Xheladini ebenfalls um alles oder nichts spielte, sich letztendlich eindrucksvoll durchsetzte und sein Score beim Schachclub BG Buchen mit 5 Punkten (aus sechs Partien) in dieser Saison überragend verbesserte.