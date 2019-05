Spannende Torjagd auf Kleinfeldern

Götzingen.Der TSV Fortuna richtet wieder eine „Strohballen-WM“ auf seiner Sportanlage aus, nämlich das sechste Turnier um den beleibten „Distelhäuser-Cup“.

Dieser ganz spezielle Fußball-Event wird am 28. und 29. Juni nach bewährtem Modus ausgetragen. Dabei treten Freizeit-Teams auf durch Strohballen begrenzten Kleinfeldern zum Wettkampf an, die vier Gewinner-Teams können sich auf attraktive Sach- und Getränke-Preise freuen. Da nur noch begrenzt Startplätze zur Verfügung stehen, sollten sich interessierte Freizeit-Mannschaftgen möglichst rasch anmelden über die Facebook-Seite des TSV Fortuna Götzingen oder auch bei Turnierleiter Martin Hornung per Telefon (01714855416) oder E-Mail (hornung.martin@gmx.de).

Das Turnier startet am Freitag um 17 Uhr und wird mit Siegerehrung und (ab 21.30 Uhr) Summernight-After-Matchparty im Zelt bei Musik von „Der Odenwald DJ“ ausklingen.

Am Samstag als zweitem Turniertag wird aufgrund der großen Begeisterung bei den letzten Turnieren auch erneut dem Fußball-Nachwuchs dieses schon einzigartige Spielerlebnis ermöglicht.

In den Spielklassen Bambini bis C-Jugend werden Turniere auf den Kleinspielfeldern organisiert. Die Turnierspiele beginnen um 11 Uhr. Der Samstag findet dann mit einem musikalischen Abenda ab 19.30 Uhr unter dem Motto „Sommernacht im Lichtermeer“ seinen Abschluss.

In dessen Verlauf werden verschiedene Akteure den Gästen Unterhaltung bieten sowie bei Live-Musik von der „Open-Stage“-Bühne und bei Lagerfeuerromantik für eine stimmungsvolle Party-Atmosphäre sorgen. jm

