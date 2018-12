Spartenleiterinnen im Amt bestätigt

Hainstadt.Die Sparte Turnen der Spielvereinigung Hainstadt traf sich im Sportheim Hainstadt zu ihrer Versammlung. In ihrer Begrüßung zeigte sich die Spartenleiterin Michaele Schüßler-Nesnidal erfreut über den Besuch, darunter auch der Vorstand der Spielvereinigung Alfons Tengler.

Im ersten Tagesordnungspunkt erinnerte Spartenleiterin Angelika Pföhler an zahlreiche Veranstaltungen des abgelaufenen Jahres, bei denen die Sparte Turnen aktiv mitwirkte wie beim Sportfest der Spielvereinigung sowie bei der jährlichen Filmpartie. Unter dem Motto „Matrosen ahoi“ zählte die Teilnahme am Fastnachtsumzug wiederum zu den Höhepunkten in Vereinsjahr. In ihrem Rückblick dankte die Spartenleiterin allen weiteren Übungsleiterinnen für ihr Engagement, allen Helfern für deren Unterstützung und nicht zuletzt dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit.

Darauf folgten die Vorträge der einzelnen Gruppen, ehe Vorstand Alfons Tengler die Gelegenheit nutzte, der Spartenleitung für ihr ehrenamtliches Engagement zu danken. Gleichzeitig fungierte er als Wahlleiter der anstehenden Neuwahlen und nahm die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig angenommen wurde. Bei der anschließenden Wahl wurden die bisherigen Spartenleiterinnen Michaela Schüßler-Nesnidal, Angelika Pföhler, Anja Schwenke in ihrem Amt bestätigt, dem sie für weitere zwei Jahre zur Verfügung stehen. Im Vorausblick auf die anstehenden Termine erwähnte die Spartenleiterin die Filmparty der Spielvereinigung am 23. Februar in der Sport- und Mehrzweckhalle, den Frühjahrs- und Sommerbasar am 23. März ebenfalls in der Sport- und Mehrzweckhalle, die Generalversammlung am 16. März im Sportheim, das 50-Jahr-Jubiläum der Sparte Turnen am 25. und 26. Mai, sowie an das Sportfest der Spielvereinigung vom 6. bis 8. Juli.

Zum Abschluss der Versammlung dankte die Spartenleiterin Michaela Schüßler-Nesnidal allen Mitgliedern für die Teilnahme an der harmonischen Versammlung bei offenen Gesprächen. kn

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 06.12.2018