Bei den Ehrungen zeichnete die Vorsitzende die langjährigen Mitglieder aus dem Verein aus und dankte für deren Treue. Für 25 Jahre passive Mitgliedschaft wurden Volker Hirsch, Ralf Meixner, Ute Mössinger, Axel Rohm, Peter Stumpf, Stefan Thor und Elisabeth Trunk geehrt. Seit 40 Jahren unterstützt Horst Geier den Verein. Die 50-jährige Mitgliedschaft im Verein von Herbert Malcher und Titus Repp wurde ebenfalls gewürdigt. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Sänger Klemens Neubauer geehrt. Sylvia Krippner dankte ihm für seinen Einsatz. Neubauer war von 1991 bis 1992 als Sänger aktiv und dann wieder ab 1993. Von 1994 bis 2010 war er Stimmführer im zweiten Bass und seit 2008 ist er Kassenprüfer.

35 Singstunden veranstaltet

Die Vorsitzende dankte dem Dirigenten Magnus Balles für seinen Einsatz. Es sei sicherlich nicht immer einfach, für alle die richtigen Lieder zu finden, aber er schaffe es immer, dass alle mit Freude singen. Schriftführer Ronald Eck ließ in seinem Rückblick die Ereignisse nochmals Revue passieren. Im vergangenen Jahr fanden 35 Singstunden statt, der Verein trat 19 Mal in der Öffentlichkeit auf, davon waren neun weltliche und zehn kirchliche Auftritte. Bei fünf Beerdigungen sang der Chor.

Der Gesangverein zähle 29 aktive Sänger (16 Frauen und 13 Männer) und 101 passive Mitglieder, beleuchtete der Schriftführer die Vereinsstatistik. Schriftführer Ronald Eck erinnerte an den Liederabend im Dorfgemeinschaftshaus mit den Vereinen aus Höpfingen, Pülfringen, Großeicholzheim und Sindolsheim. Kassier Thomas Eck berichtete von den Einnahmen und Ausgaben. Die beiden Kassenprüfer Klemens Neubauer und Rudi Thor bestätigen dem Kassier eine einwandfreie Kassenführung.

Projektchor für Messe

Dirigent Magnus Balles beleuchtete die musikalischen Aspekte des vergangenen Sängerjahres. „Spaß und Freude am Singen und eine sehr gute Gemeinschaft standen im Vordergrund unserer Aktivitäten“, richtete er ein Lob an die Chormitglieder. Er freue sich auf den Projektchor, welcher nach Ostern eigens für die Primiz, eine heilige Messe, in Hettigenbeuern gebildet werde. Er forderte die Mitglieder auf, Werbung hierfür zu machen und sich einzubringen.

Es folgte die Auszeichnung für eifrigen Probenbesuch durch den Dirigenten. Geehrt wurden Manfred Schmitt, Günther Müller, Michael Stumpf, Heinz Hess, Reinhold Scheuermann, Horst Edelmann, Ronald Eck, Rudi Thor, Thomas Eck, Regina Eck, Rita Meixner, Barbara Stuhl, Melanie Lenz, Claudia Stumpf, Sylvia Krippner und Dirigent Magnus Balles.

Vor neun Jahren gegründet

Ortsvorsteher Günther Müller lobte den Gesangverein als feste Größe im Ort. Der vor neun Jahren aus dem Männerchor gegründete gemischte Chor habe sich sehr gut entwickelt. Der Verein sei aus der Dorfgemeinschaft nicht wegzudenken. Lob richtete er an den Dirigenten Magnus Balles und die Vorsitzende Sylvia Krippner für ihr „vorbildliches Engagement“. Pfarrgemeinderätin Gisela Schwing dankte für die Mitgestaltung des kirchlichen Lebens. Der Vorsitzende der „Heddebörmer Musikanten“, Matthias Breunig, übermittelte die Grüße der Ortsvereine und würdigte das gute Miteinander. Das bewährte Vorstandsteam wurde bei den folgenden Neuwahlen in den Ämtern bestätigt: Vorsitzende Sylvia Krippner, Stellvertreter Uwe Hemberger, Schriftführer Ronald Eck, Kassierer Thomas Eck, Beisitzerinnen Felicitas Zemelka und Claudia Stumpf, Stimmführer Gisela Schwing (Sopran), Simone Rohm (Alt), Achim Sohl (Tenor) und Reinhold Scheuermann (Bass), Fahnenträger Ronald Eck, Fahnenbegleiter Rudi Thor und Heinz Hess sowie Kassenprüfer Klemens Neubauer und Rudi Thor. Als Nachfolger von Notenwart Norbert Gunther wurde Günther Müller gewählt.

Vorsitzende Krippner wies, bevor die Versammlung mit zwei Liedern endete, nochmals auf die erste Probe des Projektchores am Donnerstag, 5. April hin. Alle interessierten Sänger seien beim Gesangverein im Morretal zum Mitsingen eingeladen.

