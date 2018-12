Spende für Gartengestaltung der Tagespflege

Buchen.Bei der Firma Scheuermann und Heilig gehört es mittlerweile zur Tradition, örtliche Vereine und wichtige Institutionen finanziell zu fördern und zu unterstützen. Als größter Arbeitgeber der Stadt Buchen pflegt Scheuermann und Heilig über die Grenzen der Firma hinaus soziales Engagement.

Ideales Projekt

In diesem Jahr konnte mit den „EVA Seniorendiensten“ in Buchen ein weiterer Partner unterstützt werden. „EVA Seniorendienste“ in Buchen bieten für pflegebedürftige Menschen gute Voraussetzungen für eine stationäre Pflege, für eine Tagespflege oder auch für ambulante Dienstleistungen.

Bereits im Frühjahr 2018 entstanden erste Kontakte zwischen den beiden Unternehmen.

Mit der Idee, die neue Gartengestaltung der Tagespflege im Rüdt-von-Collenberg Haus in Hainstadt finanziell zu fördern, war schnell das ideale Projekt gefunden. Scheuermann und Heilig erklärte sich bereit, die erforderlichen Ausstattungsgegenstände für den Garten, insbesondere Stühle, Tische und Sonnenschirme, mit einer Spende in Höhe von 5000 Euro zu unterstützen.

Am Freitag wurde der symbolische Scheck durch die beiden Geschäftsführer von Scheuermann und Heilig, Silke Heilig und Steffen Scheuermann, an Marcus Wägele, Geschäftsführer der EVA Seniorendienste in Buchen und Birgit Röckel, Leitung und Pflegedienstleitung Ambulanter Dienst, überreicht.

Zudem gestalteten die Tagesgäste vom Rüdt-von-Collenberg-Haus mit viel künstlerischem Geschick und kreativem Design die diesjährigen Weihnachtskarten der Firma Scheuermann und Heilig.

In einer feierlichen Runde bedankte sich die Geschäftsführung von Scheuermann und Heilig bei den anwesenden Gästen der Tagespflege mit einem kleinen Präsent.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018