Spende für Odenwald Hospiz

Buchen/Walldürn.„Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern dem Tag mehr Leben“, lautet ein Zitat von Cicely Saunders, englische Ärztin und Begründerin der modernen Hospizbewegung. So lautet auch der Leitgedanke des Odenwald Hospiz in Walldürn. Im Mittelpunkt der Einrichtung steht der Mensch, um ihm am Ende seines Lebens ein friedvolles Sterben in Würde zu ermöglichen. Die Firma OKW Gehäusesysteme GmbH aus Buchen spendet in diesem Jahr einen Betrag von 2500 Euro an das Odenwald Hospiz.

Kosten selbst decken

Beim Besuch vor Ort wurden der OKW-Geschäftsleitung um Christoph Schneider (Geschäftsführer) und Yvonne Ellwanger (Prokuristin) die Einrichtung ausführlich vorgestellt. „Das Hospiz muss mindestens fünf Prozent der jährlichen Betriebskosten selbst decken. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den bewundernswerten Einsatz des Odenwald Hospiz mit einer Spende zu unterstützen,“ erklärte Ellwanger.

Christa Weiß, Einzelgesellschafterin der Einrichtung: „Wir geben den Menschen eine wesentliche Hilfestellung, um den letzten schweren Weg zu bestreiten – auch für die Angehörigen.“ Das Haus bietet in einer warmen und persönlichen Atmosphäre Platz für zehn Personen. „Sämtliche individuellen Wünsche werden erfüllt,“ so Geschäftsführerin Christine Lehner.

Weiterhin ergänzte sie: „Wir sind über jede Spende sehr dankbar, wie auch über diese von der Firma OKW. Wir wollen in naher Zukunft vielfältige Projekte realisieren, wie zum Beispiel eine Spielecke für Kinder der Angehörigen und vieles mehr. Hierfür sind wir, wie auch zur Deckung der Betriebskosten, stets auf Spenden und Unterstützungen angewiesen.“

